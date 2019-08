MTV Video Music Awards 2019: i look dal red carpet

Sensualità, grinta e colore: sono queste le caratteristiche dei look sul red carpet degli MTV Video Music Awards 2019 che hanno visto brillare davanti agli obiettivi dei fotografi la cantante Taylor Swift ma anche le sorelle Bella e Gigi Hadid.

I premi si sono tenuti il 26 agosto presso il Prudential Center di Newark, e per la prima volta la cerimonia dei VMA è stata ospitata nel New Jersey.

Tra i vincitori sul palco, a dire la verità, poche sorprese rispetto alle passate edizioni, a parte la 17enne Billie Eilish che ha già conquistato il mondo grazie alle sue canzoni che hanno fatto il giro del web. Si confermano, infatti, i successi di Taylor Swift, Ariana Grande (assente alla premiazione) e Cardi B.

In particolare, il premio Video of the year è andato a Taylor Swift per You Need to Calm Down; quello di Artist of the year ad Ariana Grande; Song of the year è Old Town Road (Remix) di Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus; Best new artist e Push artist of the year è Billie Eilish.

E – ancora – Best collaboration quella tra Shawn Mendes & Camila Cabello per Señorita; Best pop Jonas Brothers con Sucker; Best hip hop Cardi B con Money, Best R&B Normani ft. 6lack con Waves; Best K-Pop BTS ft. Halsey con Boy With Luv; Best latin ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho grazie a Con Altura; Best dance The Chainsmokers, Bebe Rexha per Call You Mine; Best rock Panic! At The Disco per High Hopes.

E sul tappeto rosso? Ecco i look che ci hanno colpito di più agli arrivi degli MTV VMA 2019.

MTV Video Music Awards 2019: il look di Camila Cabello

Uno degli outfit più sexy della serata, grazie ai tagli che lasciavano poco all’immaginazione, è risultato al tempo stesso angelico. Merito della stoffa bianca drappeggiata dell’abito Balmain e dei capelli vaporosi di Camila Cabello, uniti a un make-up naturale.

MTV VMA 2019: il look di Gigi e Bella Hadid

Red carpet di coppia per le due sorelle top model. Gigi indossava un corsetto nude con pantaloni marrone chiaro di Tom Ford mentre Bella in versione bionda un “essenziale” completo top e gonna con stampa gialla Charlotte Knowles con scarpe Gianvito Rossi.

MTV VMA 2019: il look di Alison Brie

La star della serie Glow targata Netflix non teme di esporre il suo fisico perfetto in un mini abito Elie Saab con scarpe Giuseppe Zanotti.

MTV Video Music Awards: il look di Adriana Lima

La modella punta sulla sua innegabile sensualità con un abito lungo e trasparente di Sally LaPointe e i capelli con acconciatura wet.

MTV VMA: il look di Heidi Klum

Abbastanza bizzarro l’abito scelto da Heidi Klum, un mini dress nero in paillette firmato Nedo, con spalline a sbuffo, lunga striscia sul davanti e scollo con ritaglio a forma di cuore. Rimandata.

MTV Video Music Awards: il look di Taylor Swift

Outfit brillante, infine, per Taylor Swift, promossa a pieni voti grazie all’abito blazer arcobaleno Versace e agli stivali neri sopra il ginocchio Louboutin.