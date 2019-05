La nail art estate 2019 attinge dai colori di smalti di stagione e dalle tendenze da non perdere per vestire le unghie con idee e decori che non passano mai inosservati.

Fantasie allegre, tinte sgargianti, soggetti estivi: non possono che essere questi i must della bella stagione, da abbinare a look altrettanto colorati e spensierati.

Certo, anche se l’estate ispira una certa informalità, è importante misurarsi e non strafare mai, abbinando la nail art all’occasione. Chi si trova ancora in città e va in ufficio regolarmente dovrebbe prediligere nail art semplici e sobrie. Per il weekend e le vacanze, invece, via libera alla fantasia, all’originalità, alla personalizzazione in base ai gusti e ai trend.

Del resto, sebbene alcune proposte alla moda siano piuttosto “ingombranti”, dai decori 3D alle unghie con logo, sono tante le nail art adatte a completare gli outfit di tutti i giorni, come quelle in black&white o con effetto arcobaleno versione pastello.

Siete curiose di immergervi nella nail art estate 2019? Ecco le idee e i decori da non perdere.