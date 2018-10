Protagonisti di Nessuno come noi, nuovo film diretto da Volfango De Biasi, Alessandro Preziosi e Sarah Felberbaum hanno concesso a Diredonna un’intervista video per parlare del loro ultimo lavoro: sorridenti e solari, hanno chiacchierato con noi di moda e di amore, di social network e di coppia.

In gonna di pizzo e camicia celeste N.21 di Alessandro Dell’Acqua lei, in rigoroso abito blu lui (impeccabile come ci si aspetta dalle sue origini napoletane), i due attori hanno duettato affiatati davanti alla telecamera come sul set, dove interpretano Betty, l’anticonformista insegnante di italiano di un liceo torinese nel 1987, e Umberto, padre e marito intrappolato in una vita borghese senza guizzi e senza stimoli.

Nessuno come noi, intervista ad Alessandro Preziosi e Sarah Felberbaum from Dire Donna on Vimeo.

“Come si vede che chi non ha vissuto quegli anni non può capirli“, scherza Preziosi sugli scintillanti Eighties, a sentire che Sarah Felberbaum, nata nel 1980 (a Londra per la cronaca, figlia di una inglese e di uno statunitense trasferiti in Italia nel 1981), trova la moda di quegli anni “particolarmente brutta“.

L’attore, invece, confessa di aver apprezzato l’ambientazione “storica” del film: “è stato come una sorta di transfert: mi sono sentito mio padre che viveva con me figlio gli anni Ottanta“.

Epoca di dimensioni oversize e di colori brillanti, di paillettes e maxi loghi; e soprattutto epoca senza sms e messaggi vocali. Un rapporto d’amore-odio con lo smartphone, ancora là da venire in quel decennio, quello dei due interpreti (mi rendo conto però – racconta la Felberbaum – che se esco senza cellulare vivo 5 minuti di panico e penso che niente sia possibile senza; però ho anche momenti in cui lo perdo e per ore non lo trovo e non lo cerco“), che rimpiangono i tempi cadenzati a cui i cellulari hanno disabituato la vita di coppia. E che invece vivono Betty e Umberto: “è un amore costretto a essere più paziente. Uno dei momenti di discussione tra loro è proprio per l’attesa della telefonata a casa: una frustrazione che noi non conosciamo più perché è tutto più veloce“, spiega ancora l’attrice. “Vivono un amore molto più romantico: si devono dire le cose con coraggio, guardandosi negli occhi“.

Coraggio di amare e coraggio di essere se stessa: la professoressa interpretata dalla Felberbaum è una donna emancipata che vive senza paura. “Betty è un donna che mi piace molto; sono contenta di aver fatto un piccolo viaggio con lei. È una donna disillusa, che ha sofferto, che non crede nell’amore per se stessa, ma crede ancora nell’amore in generale: lo insegna, infatti, ai suoi studenti. Non è una donna arrabbiata, non è fredda e non si è chiusa totalmente. Quando incontra Umberto, non vuole cadere in trappola, ma è onesta con se stessa e si rende conto che è inevitabile, che è di fronte a qualcosa molto più forte della ragione“.

Umberto, marito annoiato e infedele, un cliché? “Magari tutti i cliché fossero così“, risponde Preziosi, che ci tiene a sottolineare come il suo personaggio sia un uomo arido e saccente ma consapevole di essere arrivato alla soglia del non ritorno nella sua vita relazionale: “È bello vedere un padre che parla così con il proprio figlio ed è difficile che un padre e un figlio possano confrontarsi guardando lo stesso film“.

Per sapere se i due protagonisti di Nessuno come noi coroneranno il loro amore, basta andare al cinema dal 18 ottobre. Per l’intervista completa, invece, non serve che cliccare sul video. Buona visione!