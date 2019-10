Netflix Novembre 2019: novità Serie TV e film in catalogo

L’offerta Netflix Novembre 2019 è ricca di novità, serie tv e film, tra grandi ritorni e pellicole attesissime. Sì, perché in questo mese sarà il cinema a farla da padrone sulla piattaforma streaming, con alcuni dei lungometraggi più attesi dell’anno.

Parlando di serie tv, gli occhi sono tutti puntati su The Crown 3. Lo show che racconta la vita della Regina Elisabetta II affronta la durissima sfida del cambio totale di cast e del salto temporale. Per molti una sfida già vinta, grazie alla vincitrice del Premio Oscar Olivia Colman nei panni di sua maestà e a Helena Bonham Carter in quelli della Principessa Margaret.

Il film più atteso è sicuramente The King – Il Re, con il protagonista di Chiamami con il tuo nome, Timothée Chalamet, presentato a Venezia 76, un ritratto del giovane e ribelle Enrico V d’Inghilterra.

Imperdibile il lungometraggio di Martin Scorsese The Irishman, con Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. Il film, ambientato nel dopoguerra, racconta attraverso gli occhi di un sicario la criminalità organizzata degli Stati Uniti.

Per i più piccoli, invece, si viaggia verso il Natale con Klaus, il film d’animazione dai creatori di Cattivissimo Me che riporta in scena la grafica 2D.

Vediamo quindi insieme cosa offre il catalogo Netflix per il mese di novembre 2019.

Novità serie tv Netflix novembre 2019

Atypical – III stagione (1 novembre)

Torna la serie dedicata a Sam, ragazzo affetto da autismo, e la famiglia Gardner. La sua voglia di indipendenza e la ricerca di una fidanzata costringono l’intero nucleo familiare a mettersi in discussione.

Noi siamo l’onda – I stagione (1 novembre)

Nuovo show Netflix prodotto in Germania che racconta di uno studente che spinge quattro adolescenti outsider a dar vita a un movimento contro il nazionalismo. Il piano prenderà presto una brutta piega.

The End of the F***ing World – II stagione (5 novembre)

Torna la storia di James e Alyssa nella seconda stagione della comedy dai toni cringe e drammatici. Creata da Jonathan Entwistle, vede come protagonisti due ragazzi decisamente problematici, ma che nonostante tutto riescono a trovare un modo per amarsi.

The Crown – III stagione (17 novembre)

Terza attesissima stagione della serie biografica dedicata alla Regina Elisabetta. Questa stagione, con un cast tutto nuovo a causa del salto temporale, coprirà l’arco di tempo che va dal 1964 al 1977.

Alto Mare – II stagione (22 novembre)

Dopo aver appassionato milioni di spettatori, torna con una seconda stagione la serie spagnola ambientata negli anni ’40 su un transatlantico. Misteri, delitti e amori continuano a coinvolgere i viaggiatori del Barbara de Berganza in viaggio dalla Spagna verso Rio De Janeiro.

Altre serie tv disponibili su Netflix:

Hache (H – Helena) (1 novembre)

Knightfall (1 novembre)

She-Ra e le Principesse Guerriere (5 novembre)

Scams (6 novembre)

The Stranded (14 novembre)

El Club (15 novembre)

Dolly Parton: Le Corde del Cuore (22 novembre)

Buon quel che vi pare (22 novembre)

Natale, folle Natale (22 novembre)

Novità film Netflix novembre 2019

In campo cinema i film più attesi sono Il Re con Timothée Chalamet e Irishman con il trio De Niro-Pacino-Pesci. Non mancano i primi lungometraggi a tema natalizio come Klaus – I segreti del Natale.

Ecco l’elenco completo dei film originali e non disponibili su Netflix dal mese di novembre 2019.