Netflix Settembre 2019: novità Serie TV e film in catalogo

L’autunno è alle porte e DireDonna vi guida nel vasto catalogo Netflix Settembre 2019, tra serie tv e film originali e non. La piattaforma streaming questo mese si concentra soprattutto sul grande cinema, ma ha in serbo per voi delle vere chicche e novità in campo telefilm.

Se sentite già la mancanza de La Casa di Carta non preoccupatevi, restiamo in Spagna con la seconda stagione di Elite, dove ritroviamo anche parte del cast, con Miguel Herrán e Jaime Lorente.

Gwyneth Paltrow, Ben Platt e Jessica Lange sono invece protagonisti della nuova serie tv The Politician, che con humor nero e ironia affronta la battaglia di un giovane che sogna la politica ma dovrà prima sfidarsi con i suoi compagni di scuola.

Molto vasta la proposta cinematografica per questo mese come accennato. Si passa da una ampia offerta per gli amanti del genere fantascientifico e horror, con grandi titoli come Blade Runner: The final cut e la saga di Nightmare, fino a cult come Pulp Fiction e Dirty Dancing. Non mancano film italiani, come Smetto quando voglio: Ad honorem.

Vediamo insieme tutte le novità in serbo per noi sul catalogo di Netflix Italia per il mese di settembre 2019.

Serie TV Netflix Italia settembre 2019

Elite – II stagione (6 settembre)

Tornano gli studenti del prestigioso istituto Las Encinas, tra segreti, tradimenti e l’inchiesta per l’omicidio di uno dei protagonisti della prima stagione. Riuscirà Nano a dimostrare la sua innocenza? Lui di certo è pronto a farlo ad ogni costo.

Unbelievable – I stagione (13 settembre)

Questa miniserie in 8 episodi vede come protagonista l’attrice australiana Toni Collette e si incentra su casi di estrema violenza sessuale. La storia parte da un’adolescente che denuncia uno stupro ma non viene ritenuta credibile dalla polizia. Due detective donne però non smettono di indagare e iniziano una dura avventura alla ricerca della verità.

The Politician – I stagione (27 settembre)

Payton sogna la Presidenza degli Stati Uniti, ma è ancora un adolescente e, nonostante le sue tante risorse, deve prima affrontare la sfida più dura di tutte, la conquista dei suoi compagni di scuola. Debutto per Gwyneth Paltrow su Netflix nella serie prodotta da Ryan Murphy.

Bard of Blood – I stagione (27 settembre)

Questa nuova serie indiana sullo spionaggio si basa sull’omonimo romanzo del 2015 di Bilal Siddiqi. Viene presentata come una miniserie, probabilmente auto conclusiva. Uno degli show più adrenalinici di questo autunno.

Altre serie tv disponibili su Netflix dal mese di settembre 2019:

Le regole del delitto perfetto – IV stagione (25 settembre)

Brooklyn Nine-Nine – V stagione (26 settembre)

Film Netflix Italia settembre 2019

Nella sezione cinema Netflix Italia per il mese di settembre 2019 vede l’introduzione nel catalogo di tanti film cult quali Blade Runner e Dirty Dancing. Non solo: per gli amanti dell’horror e con l’avvicinarsi di Halloween, troviamo tanti titoli del terrore, dalla saga di Nightmare a quella de L’esorcista. Per i film originali Netflix troviamo All’ombra della luna, un thriller fantascientifico nel quale un agente di polizia dà la caccia a un serial killer i cui delitti seguono le fasi lunari.