Incarnato luminoso e impeccabile in qualunque situazione: è questo quanto si chiede e quanto garantiscono i nuovi fondotinta dell’Autunno-Inverno 2019/2020.

Disponibili in versione fluida, compatta o in stick, le novità dei prodotti make-up di ultima generazione contengono alto fattore di protezione, per assicurare alla pelle del viso la corretta difesa dai raggi nocivi del sole e sono studiati con formule sempre più performanti per una lunga durata, così da regalare un aspetto perfetto dalla mattina alla sera.

I preferiti dalle redazione? Ecco i magnifici 7 nuovi fondotinta dell’Autunno-Inverno 2019/2020.