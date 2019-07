Le novità Ikea all’insegna dell’eco design

Le novità Ikea di agosto sono all’insegna del rinnovamento e dell’eco design, in linea con le proposte del catalogo Ikea 2019: il brand svedese punta ad arredare casa, soggiorno, camera dei bambini, cambiando piccoli dettagli, come cuscini, copripiumini, accessori che non facciano rimpiangere il rientro di settembre e la fine delle vacanze estive.

Come? Grazie a una collezione ricca di prodotti funzionali e al tempo stesso creativi, al passo con i tempi e in linea con la personalità di ciascun abitante della casa.

I nuovi prodotti lanciati ad agosto sono pensati per trasformare, con semplicità e tonalità vibranti, ogni stanza in un rifugio da cui godere della magia dell’autunno, con i suoi colori e i profumi caratteristici.

In attesa del catalogo Ikea 2020, che dovrebbe uscire come sempre durante l’estate, ecco le novità Ikea più interessanti. Potrete trovarle già da agosto negli store e online, per uno shopping all’insegna delle tendenze arredo e dell’eco design.

Ikea novità bambini

A settembre i più piccoli riprendono la scuola dopo la pausa estiva ma non smettono di giocare e di vivere i loro spazi con allegria e creatività. Tra le novità che li aspettano:

cucina gioco SPISIG , una nuova cucina gioco dalle dimensioni ridotte ma molto versatile: può essere un ristorante, un teatro di marionette e tanto altro ancora;

set per pizza DUKTIG , divertentissimo, in tessuto, include 4 fette di pizza, 4 foglie di rucola, 1 peperoncino, 1 fungo, 1 fetta di cipolla rossa, 1 fetta di pomodoro, 1 fetta di salame, 1 fetta di ananas, 1 pesce, 4 strati di salsa di pomodoro, 4 fette di formaggio e 1 pala per pizza;

set per dolci DUKTIG , un altro simpatico set in tessuto per “cucinare” colorate girelle:

letti VITVAL , disponibili nella versione a soppalco o a castello, sono sviluppati riducendo del 30% la quantità di metallo utilizzato, realizzando le sponde del letto in tessuto, per salvaguardare le risorse del pianeta e ottimizzare il trasporto senza tuttavia penalizzarne la stabilità;

lampada PELARBOJ, a forma di matita, diffonde una luce d’ambiente automaticamente sette colori diversi.

Novità cuscini e copripiumini Ikea

Basta cambiare un cuscino o un copripiumino per dare un nuovo tocco di stile a un ambiente un po’ spento. Da agosto negli store:

copripiumino PIPSTÄKRA , double-face stampato su tessuto 100% cotone coltivato in modo sostenibile, che permette di alternare una stampa che ricorda un acquarello;

copripiumino SKUGGBRÄCKA , sempre stampato su cotone sostenibile, con una fantasia moderna e vistosa in bianco nero che ricorda il classico stile scandinavo;

fodera per cuscino STRÄVKLINT , in cotone 100% sostenibile a tessitura fine con effetti cangianti;

fodera per cuscino KINNEN, caratterizzata da grafiche in bianco e nero in perfetto stile Ikea.

Ikea accessori per la casa

Tanti gli accessori per la casa che si dividono tra vocazione green, nuove tecnologie e stile personale:

lampada SVALLET , la lampada da scrivania in plastica riciclata che unisce estetica e funzionalità a un prezzo democratico, recentemente premiata per il suo design eccellente con il Red Dot Design Award 2019 nella categoria Product Design;

pannello fonoassorbente ODDLAUG , il primo articolo dell’assortimento Ikea progettato per ridurre l’inquinamento acustico. I pannelli, da appendere in qualsiasi punto della casa e combinare tra loro, migliorano l’acustica della casa, interferendo con le onde sonore;

tappeto VONSBÄK , dallo stile vissuto;

serie TALRIKA, che include tazze, ciotole e piatti adatti all’uso quotidiano realizzati in plastica polilattica (PLA), un’alternativa più sostenibile rispetto alla plastica ottenuta con materie prime fossili come il petrolio.

Ikea soggiorno le novità

Il soggiorno la stanza in cui rilassarsi per eccellenza, dove dedicare tempo a se stessi e prendere una pausa dalla frenesia della vita contemporanea. In vista dell’autunno il living si veste di nuove forme e colori con: