La piattaforma di streaming più famosa del mondo si tinge di rosa con le novità Netflix giugno 2019, grazie a tanti grandi nomi femminili nelle nuove serie tv e film. Infatti, l’atteso ritorno di Black Mirror vedrà come protagonista di un episodio Miley Cyrus. Ellen Page, invece, torna su Netflix, dopo The Umbrella Academy, con Tales of The City. E nel cinema? Le novità più attese tra i film sono I Am Mother, un thriller sci-fi, con la vincitrice del premio Oscar Hilary Swank, e la commedia Murder Mystery con Jennifer Aniston e Adam Sandler.

Importante ritorno per Dark, la serie tedesca campione d’ascolti, che ci stupirà con la seconda stagione. Designated Survivor, dopo due stagioni e la cancellazione da parte della ABC, torna con una terza serie completamente prodotta da Netflix. Un nuovo esperimento, quella della piattaforma, di dar seguito a serie amate ma interrotte, come successo con Lucifer.

Ecco, quindi, le novità più attese tra film e serie tv nel catalogo Netflix giugno 2019.

Novità serie TV Netflix Italia giugno 2019

Black Mirror – V stagione (5 giugno)

Torna una delle serie più amate di Netflix. Black Mirror, attraverso racconti futuristici e surreali, narra le nostre paure più segrete e i peggiori danni della società moderna. Protagonista di un episodio di questa stagione Miley Cyrus, volto principale delle prime immagini diffuse in rete.

Tales of the City – I stagione (7 giugno)

La serie è tratta dai libri di Armistead Maupin, e racconta le vicende di Mary Ann, una donna di mezza età che torna a San Francisco dopo molti anni. Qui ritrova gli eccentrici amici di un tempo. La serie più attesa del mese di giugno, con Ellen Page, già protagonista su Netflix di The Umbrella Academy.

Designated Survivor – III stagione (7 giugno)

La serie tv, con protagonista Kiefer Sutherland, torna a narrare le vicende del sopravvissuto designato, Thomas Kirkman, che si ritrova improvvisamente alla guida del paese americano dopo un attentato che ha distrutto tutto Campidoglio e il Congresso degli Stati Uniti. Durante la terza stagione il presidente Kirkman dovrà affrontare la campagna elettorale che sancirà la sua rielezione o la sua sconfitta politica.

3% – III stagione (7 giugno)

Film Netflix Italia giugno 2019

La piattaforma questo mese punta su tre film originali davvero d’eccellenza. Non vorrete sicuramente perdervi Murder Mistery con Jennifer Aniston e Adam Sandler, girato in parte in Italia. Per amanti di altri generi invece vi proponiamo I Am Mother, con Hilary Swank, che vi terrà incollati alla sedia. Se amate la musica e i drammi di formazione non potete rinunciare a Beats. Ecco, quindi, il cinema che vedreremo su Netflix Italia a giugno 2019.