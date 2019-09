Novità e tendenze trucco Autunno-Inverno 2019/2020

Nude e ispirazioni Eighties, accenni anni Novanta e make-up da ladylike sono solo alcune delle tendenze trucco Autunno-Inverno 2019/2020.

Le sfilate di moda prêt-à-porter e Haute Couture hanno da tempo indicato trend e novità per quanto riguarda il make-up della nuova stagione e le case cosmetiche sono pronte con collezioni create per la gioia delle beauty addicted.

Vediamo allora in dettaglio novità e tendenze del trucco Autunno-Inverno 2019/2020.

3 novità del trucco Autunno-Inverno 2019/2020

Noir et Blanc de Chanel: Lucia Pica ha creato una nuova collezione make-up ispirata ai codici della Maison e alla sua Parigi, che esplora i due eterni opposti e le loro nuance, il grigio, il marrone e il bordeaux. Power Look, la Dior Fall Collection: da Peter Philips una palette cromatica di nuance grezze illuminate dalle sfumature artistiche delle luci della città, giocata su grigio, marrone e borgogna o su viola, grigio e celeste. Essence of Shadows di Givenchy: la nuovissima palette 9 colori creata da Nicolas Degennes ricrea le sfumature di grigio e coniuga diversi seppia beige-rosato. Sulle labbra, nude e purple.

Trucco Autunno-Inverno 2019/2020: le tendenze

1. A tutto blush

Come sulla passerella di Chanel AI 2019/20, la prima senza Karl Lagerfeld, dove le modelle hanno mostrato incarnato naturale, spesso diafano, e una generosa passata di blush sulle guance, con quell’effetto bonne mine che regala una fredda giornata in montagna.

2. Mai senza eyeliner

Che sia per disegnare un accattivante cat-eye o un graffiante sguardo punk, l’eyeliner è di nuovo il miglior amico delle beauty addicted. Il make-up da copiare? Quello andato in passerella da Dolce&Gabbana, con un occhi in evidenza e labbra rosso ciliegia o borgogna.

3. Gotico smokey eyes

Streghe e amazzoni, guerriere e rocker, le donne della Haute Couture di Christian Dior hanno smokey eyes nero profondo e sfumato, da evidenziare ancora di più con incarnati pallidi e labbra nude rispolverando antiche echi anni Novanta.

4. Glitter e colorato

Euforico, scintillante, a tutto colore il make-up proposto da Valentino per la sua Haute Couture. È da lì che arriva ombretto glitterato e coloratissimo, da abbinare al colore dell’abito, tanto eyeliner e un velo di gloss nude.

5. Rosso: passione sulle labbra

Immancabile il rossetto rosso fuoco, in versione glossy, da prediligere con un make-up delicato, con sopracciglia ben definite e nessun eccesso, come da Fendi, dove molte modelle hanno sfilato con labbra very hot a dare una sferzata inattesa al look très chic di stagione.