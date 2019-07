Nozze Louis Ducruet: da Charlotte Casiraghi a Beatrice Borromeo, tutti i look

Louis Ducruet ha sposato la sua fidanzata storica Marie Chevallier, e DireDonna vi racconta tutto di queste nozze, compresi i look delle ospiti, da Charlotte Casiraghi a Beatrice Borromeo.

Il matrimonio del primogenito di Stephanie di Monaco e l’ex marito Daniel Ducruet si è svolto il 26 luglio presso la rocca di Palazzo Grimaldi, nel Principato di Monaco con il rito civile, mentre il 27 con rito religioso nella Cattedrale di Monaco.

Dopo le doppie nozze di Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, i fiori d’arancio tornano in casa Grimaldi, per il matrimonio di Louis con la fidanzata di origine vietnamita Marie. Nata e cresciuta in Francia, è la prima persona di origine asiatica a entrare nella famiglia reale del Principato di Monaco.

In abito blu lui, in bianco lei, per entrambe le cerimonie. Per il rito civile Marie Chevallier ha scelto una jumpsuit di seta con ricami in vita e scollo a V, firmata dalla stilista spagnola Rosa Clarà. Proprio lei su Instagram ha postato una foto della coppia dopo il rito civile, proponendoci un ampio sguardo sul primo abito e al bozzetto originale.

L’Atelier Boisanger, che vede tra i direttori creativi la sorella dello sposo, Pauline Ducruet, ha disegnato l’abito in seta e pizzo, che ha richiesto 300 ore di lavorazione, del rito religioso. In questo caso è stato il brand stesso a condividere foto della cerimonia su Instagram.

Il terzo e ultimo abito, per il ricevimento di nozze, è più audace e nuovamente disegnato da Rosa Clarà. Abito in seta, profondo scollo e lunga gonna in tulle con strascico. Una vera Principessa, Marie, ci verrebbe da dire, con tre look da sogno.

E gli ospiti? Assenti Alberto di Monaco e Charlène Wittstock, gli occhi erano tutti puntati su Charlotte Casiraghi. La neo sposa, sempre al fianco di Dimitri Rassam, ha scelto un mini abito nero a pois bianchi, che secondo indiscrezioni sarebbe stato disegnato da Yves Saint Laurent. Accessori rigorosamente bianchi.

Dietro di lei, nel ritratto di famiglia scattato sulla scalinata della Cattedrale di Monaco, la sempre impeccabile Beatrice Borromeo, moglie di Pierre Casiraghi. La socialite ha omaggiato Carolina di Monaco, indossando un paio di suoi orecchini, e il cappello portato dalla Principessa al matrimonio di Alberto e Charlene nel 2011. L’abito, dalle stampe floreali estive, pare sia di Marta Ferri.

Orgogliosa, felice ma molto nervosa, a detta di alcuni amici di famiglia, mamma Stephanie di Monaco ha scelto due look molto differenti per il rito civile e quello religioso. Per il primo ha optato per una jumpsuit gialla, in chiesa ha indossato un abito bon ton con ricami in pizzo color crema.