Domenica di shopping insieme al figlio per Angelina Jolie, che ha scelto per l’occasione un nude look veramente chic: la star di Hollywood è infatti stata avvistata per le vie di Los Angeles mentre trascorreva del tempo con Pax, 14 anni, in un momento molto difficile per la famiglia a causa del divorzio da Brad Pitt e della battaglia legale tra gli ex per l’affidamento dei figli.

Tornata recentemente in California da Londra, dove si è dedicata alle riprese di Maleficent 2, Angie ha pranzato con il figlio e ha fatto poi un giro per negozi insieme a lui, sempre accompagnata dall’attenta scorta di due guardie del corpo.

La mise della splendida diva non è passata inosservata: l’abito midi senza spalline, in maglia elastica, color cammello, è stato abbinato una lunga mantella con piccole frange dello stesso tono, grandi occhiali da sole, décolleté nude e classica handbag Céline nera.

Capelli sciolti, labbra al naturale e una riga di eyeliner nero sugli occhi per un beauty look semplice, ideale per esaltare la bellezza naturale di Angelina Jolie.

L’attrice sta trascorrendo in questi giorni diverse ore in giro con i figli Maddox, 17 anni, Pax, Zahara, 13, Shiloh, 12, e Vivienne e Knox, di 10 anni.

In particolare, una settimana fa è stata avvistata mentre faceva delle commissioni con Knox, con cui ha condiviso anche un frozen yogurt, mentre martedì scorso era in giro per un po’ shopping, sempre a Los Angeles, con le sue due figlie maggiori, Shiloh e Zahara.

Angelina Jolie ha chiesto il divorzio da Brad Pitt nel settembre 2016 e ha chiesto la custodia dei loro figli. L’attore ha risposto domandando l’affidamento congiunto. Recentemente un giudice che ha supervisionato il caso ha ammonito la donna per non aver aiutato i bambini ad avere una relazione con il padre e minacciato di ridurre il tempo che poteva passare con loro.

Secondo una fonte di ET: “Angelina si sta godendo gli ultimi giorni dell’estate prima dell’inizio della scuola”, aggiungendo che “sta aiutando i bambini ad avere un rapporto sano con il padre”.