Offerte Amazon: i prodotti beauty del Prime Day 2019

L’Amazon Prime Day 2019 è qui: dal 15 al 16 luglio, durante le attesissime 48 ore di shopping a prezzi scontati per i clienti Amazon Prime, si potranno acquistare tutti i prodotti beauty più desiderati. Non solo i classici saldi estivi online, dunque, ma una possibilità in più perché le beauty addicted possano accaparrarsi trucchi e prodotti di bellezza preferiti con sconti decisamente favorevoli.

Rossetti, fondotinta, mascara dei brand make-up preferiti a prezzi al 30%, al 40% e al 50% di sconto; ma anche creme per il viso, per il corpo, maschere per i capelli o smalti per la unghie a un costo promozionale davvero da capogiro.

Difficile resistere alla tentazione di dar fondo alla carta di credito: ecco una piccola guida della redazione per districarsi nella giungla delle offerte beauty dell’Amazon Prime Day 2019.

Offerte Amazon: make-up in sconto durante il Prime Day 2019

Maybelline The Nude Palette

Palette di ombretti con 12 shade e doppio applicatore con il pennellino piatto e sferico che permette di stendere l’ombretto a seconda delle esigenze.

Pro: tinte taupe, bronzo, brillanti e mat

Prezzo consigliato: 12,21 euro

Acquista in sconto su Amazon a 7,49 euro

Rimmel ScandalEyes Reloaded

Un mascara nero volumizzante a tenuta estrema (fino a 24 h) per un effetto ciglia finte. Il maxi applicatore dalla forma conica cattura anche le ciglia più corte alla prima passata.

Pro: risultato d’impatto con una tenuta da record senza sbavature

Prezzo consigliato: 13,10 euro

Acquista in sconto su Amazon a 11,13 euro

L’Oreal Les Chocolats – 864 Tasy Ruby

Rossetto in rosso rubino, tinta labbra effetto ultra matte a lunga tenuta, con un irresistibile profumo di cioccolato. La speciale formula, al profumo di cioccolato, è ricca di agenti idratanti, per garantire tenuta perfetta e comfort fino a 16 ore.

Pro: con irresistibile profumo di cioccolato

Prezzo consigliato: 11,99 euro

Acquista in sconto su Amazon a 8,63 euro

I prodotti per il viso da acquistare l’Amazon Prime Day 2019

Kleem Organics Jeunesse

Siero viso anti-età con vitamina C e acido ialuronico. Corregge giorno dopo giorno i segni dell’invecchiamento: rughe, macchie cutanee, pelle secca o dall’aspetto stanco.

Pro: formula naturale ricca di principi attivi dalle grandi virtù cosmetiche, molti dei quali provenienti da agricoltura biologica certificata

Prezzo consigliato: 20 euro

Acquista in sconto su Amazon a 13 euro

Garnier Ambre Solaire BB Cream

BB cream a lunga tenuta che resiste alle sfide quotidiane, lasciando la pelle idrata e perfetta per 12 ore. Protezione fotostabile ad ampio spettro contro gli UVB, gli UVA e gli UVA lunghi, che penetrano più in profondità la pelle.

Pro: Arricchita con vitamina E, protegge la pelle e dona un colorito naturale ed uniforme

Prezzo consigliato: 9,99 euro

Acquista in sconto su Amazon a 6,93 euro

Black Mask Ldreamam

La maschera di rimozione di comedone può essere usata per eliminare punti neri dalla fronte, naso, mento e guance. Non è adatta a pelli sensibili.

Pro: la speciale aggiunta di carbonio nero aumenta il potere di assorbimento

Prezzo consigliato: 12 euro

Acquista in sconto su Amazon a 8,99 euro

Prime Day: i prodotti per il corpo

Australian Gold SPF30 Spray Gel Sunscreen Bronzer

Spray resistente all’acqua che offre una protezione ottimale contro l’aggressione dai raggi ultravioletti prevenendo rischi di bruciature che potrebbero compromettere un’abbronzatura uniforme. Nuova formula arricchita con una piccola quantità di Natural Bronzer istantaneo di origine vegetale per una abbronzatura più veloce e protetta.

Pro: ricco di vitamine, non contiene oli minerali, paraffina, parabeni, alcol

Prezzo consigliato; 19,90 euro

Acquista in sconto su Amazon a 12,59 euro

Bottega Verde Set Completo Mar Morto

Il set comprende la Crema Fango Anticellulite i Fanghi Express Anticellulite e il Latte Corpo Idratante e Tonificante, per combattere gli inestetismi cutanei della pelle e per renderla tonica, levigata e soda

Pro: nuova formula senza parabeni e cessori di formaldeide

Prezzo consigliato: 29,99 euro

Acquista in sconto su Amazon a 19,99 euro

Lierac Sunrissime Latte protettivo energizzante SPF 30

Latte solare anti-età con protezione ad ampio spettro che energizza la pelle. Protegge la pelle dai segni visibili del fotoinvecchiamento: rughe, rilassamento e macchie cutanee. La barriera della pelle è rinforzata, il rinnovamento cellulare stimolato, l’idratazione cellulare attivata.

Pro: cattura i radicali liberi generati dai raggi UV e li trasforma in taurina

Prezzo consigliato: 27,50 euro

Acquista in sconto su Amazon a 19,38 euro

Prodotti per capelli: i migliori in offerta per il Amazon Prime Day 2019

Revlon Uniq One All in One

Trattamento tutto in uno che apporta 10 reali benefici ai capelli che li renderà sublimi, favolosi, sani e protetti. Rende più semplice l’asciugatura e la stiratura dei capelli.

Pro: controllo della lucentezza e dell’effetto crespo

Prezzo consigliato: 16 euro

Acquista in sconto su Amazon a 10,79 euro

Tigi Catwalk Curls Rock Amplifier

Modellante ideale per capelli ricci definiti e separati. Con la sua formula arricchita da termoprotettori e oli essenziali è l’alleato perfetto per attenuare il crespo e ottenere capelli morbidi e brillanti.

Pro: elimina l’effetto crespo dalle punte più indisciplinate

Prezzo consigliato: 16 euro

Acquista in sconto su Amazon a 7,29 euro

B Uniq Purple Shampoo

Rivitalizza i capelli spenti e opachi: lo shampoo tonalizzante viola può essere usato su capelli grigi, biondi, schiariti, decolorati o con mèches per un colore più vivo e luminoso.

Pro: formulato con derivati di vitamina B5 per rendere i capelli più morbidi

Prezzo consigliato: 15 euro

Acquista in sconto su Amazon a 10,47 euro

Gli smalti unghie in sconto su Amazon per il Prime Day 2019

Essie Kit Smalto Rosa

Kit di mini smalti Essie, dal base coat, al colore rosa, fino al top coat, per avere unghie sempre curate e bellissime.

Pro: copertura impeccabile e una durata eccezionale

Prezzo consigliato: 15,90 euro

Acquista in sconto su Amazon a 11,89 euro

OPI Nail Lacquer Smalto – Big Apple Red

Rosso lacca lo smalto che resiste alle sbeccature. Contiene un pigmento perlato che dona brillantezza straordinaria.

Pro: ogni boccetta di smalto presenta l’esclusivo pennello ProWide Brush

Prezzo consigliato: 15 euro

Acquista in sconto su Amazon a 10,17 euro

Aimeili Smalto Semipermanente per Unghie in Gel Top e Base Coat

Smalto Semipermanente per Unghie in Gel Top e Base coat Semipermanente da applicare con la lampada UV.

Pro: non contengono DBP, Formaldehyde e Toluene

Prezzo consigliato: 14,99 euro

Acquista in sconto su Amazon a 7,99 euro