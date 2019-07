Ombretto marrone: come sfumarlo e usarlo

Si fa presto a dire ombretto marrone: in realtà, come insegna Andrea Aureli, il nostro make-up artist di fiducia, infinite sono le tonalità di questo colore all’apparenza così banale.

“Si tratta di un colore secondario, che nasce dalla crasi di blu, rosso e giallo a cui si possono miscelare una quantità variabile di bianco e di nero. A seconda di quanto è presente ognuno dei colori primari, cambia la tonalità di marrone: avremo nuance calde, come il terra di Siena, con all’interno molto rosso, o fredde, come il tortora, che contiene più blu e nero“, ha spiegato il truccatore.

Abbiamo chiesto ad Andrea di insegnarci a sfumarlo e a usarlo nel modo migliore, per realizzare dei make-up adatti sia a look da giorno sia a look da sera. Dopo averci svelato tutti i segreti sull’ombretto rosa, ecco tutti i suoi tip sull’ombretto marrone, su quali finish e texture utilizzare a seconda dell’età, dell’incarnato, dell’occasione; e come applicarlo in maniera perfetta.

Ombretto marrone: come sfumarlo

Cosa occorre per una corretta sfumatura dell’ombretto marrone? “Sono indispensabili gli strumenti adatti. Un pennello da sfumatura, prima di tutto, che garantisca un risultato maquillage con la massima semplicità. Il pennello piatto affusolato è perfetto per fissare e sfumare gli ombretti. La forma arrotondata aiuta a modulare con precisione l’applicazione e la sfumatura degli ombretti, permettendo di prelevare e fissare al meglio i pigmenti”.

Come usare l’ombretto marrone