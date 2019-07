Oysho presenta Portraits: la lingerie inclusiva per tutte le taglie

Infinite sfumature di donna, anzi di Portraits, ritratti femminili che Oysho, il brand low cost di lingerie e moda mare della Inditex, il gruppo fashion che possiede anche Zara e Bershka, ha lanciato all’insegna della diversità, adatta a tutte le donne e a tutte le taglie.

Le millenials chiedono a gran voce una moda inclusiva? Il mercato risponde aumentando le taglie e allargando il bacino di consumatori. Il corpo della donna continua a essere il campo di una battaglia combattuta dall’alto? Poco importa, è il business, bellezza!

Lo sa bene Rihanna che, vittima in prima persona dei commenti al vetriolo dei suoi haters sui social (dove conta più di 73 milioni di followers) ha lanciato la sua collezione di lingerie per tutte le taglie con la sfilata evento della collezione Autunno-Inverno 2018/2019 di Savage X Fenty.

Dalla sua, non è la prima volta che Oysho lascia Photoshop da parte e punta a mostrare il corpo femminile così com’è; ora con Portraits si spinge più in là e mette in scena le sue modelle indipendentemente dalle loro dimensioni, dall’età, dal colore della pelle e dallo stato di cellulite e di gravidanza (anche qua, Zalando era arrivato prima e non senza contraccolpi, visti l’alto tasso di hate speech nei commenti alle sue immagini).

La linea di lingerie propone bralette di pizzo super sexy o reggiseni athleisure, a tutto comfort. Non mancano leggeri completi in pizzo studiati per vestire al meglio ogni tipo di sinuosità.

Diverse le camicie da notte di raso, sensuali e comodissime allo stesso tempo declinate in una tavolozza di nuance nude, nei toni del beige, del cioccolato e del terra di Siena, per esaltare il colore del proprio incarnato.

Il costo? Dai 4,99 euro degli slip, ai 9,99 dei reggiseni fino ai 14,99 per le camicie da notte. Prezzi più che democratici per una moda che si rivolge davvero a tutte.