Palette ombretti: le tendenze colore dell’inverno 2019

Grigio, nero, un tocco di rosa e tanto viola sono le nuance che dominano le tendenze colore dell’inverno 2019 in fatto di palette ombretti.

Impossibile resistere alla tentazione del glitter, quest’anno, con tante polveri color oro a disposizione. Non tramonta la passione per i nude e per i marroni, con cui effettuare smokey eyes sempre più sofisticati e facili da realizzare, ma tornano anche con prepotenza tinte pop, per creare un trucco più vivace ed eccentrico. I finish più trendy? Shimmer, of course, accompagnati da texture cremose e matte, ma anche opache e impalpabili.

Ecco tutte le nuance più cool di stagione con cui illuminare il proprio sguardo.