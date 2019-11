Palette ombretti: le novità di Natale 2019 e le idee regalo

Natale 2019 è alle porte e per fare felici le beauty addicted le case cosmetiche hanno in serbo gustose novità in fatto di palette ombretti, perfette anche come idee regalo.

I prodotti make-up sono un’ottima scelta come regalo di Natale da mettere sotto l’albero per l’amica del cuore o la sorella patita di trucco.

Non sapete districarvi nella giungla delle proposte delle feste? DireDonna ha pronta una selezione (con prezzi) delle novità di Natale 2019 più interessanti e di idee regalo da segnare nelle wish list. Qui invece troverete le novità sui Calendari dell’Avvento beauty 2019 e qui le migliori palette professionali.

Palette ombretti: le novità di Natale 2019

Eyes to Kill Eyeshadow di Giorgio Armani

La formula è facile da lavorare e garantisce un risultato impeccabile per tutta la giornata. Ogni palette presenta 4 shade, con alternanza di finish mat e shimmer. Tra i 4 settori il più grande contiene la tonalità più comunemente utilizzata.

Tonalità: 4 colori in texture ultra-cremosa.

Prezzo consigliato: 54,50 euro Acquista ora

High On Stars di Ysl Beauty

La palette ombretti propone un meraviglioso tessuto metallico trapuntato in oro rosa pieno di stelle; racchiude gli elementi essenziali per truccare occhi e viso: quattro ombretti scintillanti, due illuminanti e un blush cremoso. Le texture promettono di essere setose e impalpabili sul viso, mentre i finish sono satinati e luminosi.

Tonalità: 4 ombretti shimmer, viola, malva, bianco ghiaccio e verde-blue petrolio; due illuminanti, rosa pesca shimmer e rosa baby shimmer; 1 blush rosa caldo matt.

Prezzo consigliato: 62,90 euro Acquista ora

Custom Eye Palette di Dior

Texture degli ombretti in gel che li trasforma in un eyeliner dall’effetto intenso. Nuance adatte a qualsiasi tipo di incarnato, con texture esclusive, modulabili e versatili. Permette di creare un’ampia varietà di make-up occhi, dai più naturali ai più sofisticati, con un risultato sempre professionale.

Tonalità: 4 tonalità scintillanti, un argento e un grigio talpa freddi, un bronzo e un cioccolato caldi abbinati a un nero mat vibrante, a un highlighter bianco evanescente e a un top coat oro ricco di maxi particelle scintillanti. Contiene due nuance essenziali che consentono di personalizzare ulteriormente lo sguardo e un primer professionale.

Prezzo consigliato: 47,90 euro Acquista ora

Glitter-Y Eye Quad di Pixi

Ombretti scintillanti in glitter in tre varianti di colore, incontrano tutti i gusti e le personalità più diverse: GoldLava incarna la preziosità dell’oro, RoseBronze ama le tonalità intense, mentre BluePearl abbraccia le sfumature del blu fino al bianco più puro.

Tonalità: disponibili in 3 varianti di colore, RoseBronze, GoldLava, BluePearl

Prezzo consigliato: 13 euro

Magnif’eyes Crimson di Rimmel

La palette è composta da 12 shades con sfumature che variano dal rosa al ciliegia intenso, suddivise in tre tipologie di finish: perlato, satinato e opaco. I colori, ultra-pigmentati e dai riflessi profondi, sono a lunghissima tenuta e altamente sfumabili.

Tonalità: 12 nuance

Prezzo consigliato: 15,90 euro Acquista ora

Idee regalo per il Natale 2019

Gloss! DC016 Makeup Palette Professionali

Questa palette trucco Gloss! offre un assortimento di cosmetici e applicatori. Contiene 120 ombretti, 6 blush, 22 rossetti brillanti e 3 pennelli trucco.

Pro: make-up professionale composto di 151 pezzi

Prezzo consigliato: 45 euro Acquista ora

I Brake For Beauty di Benefit

Il kit natalizio in edizione limitata contiene un mascara per ciglia a tutto volume, un primer viso, BADgal BANG!, mascara volumizzante a lunga tenuta, travel size; Hoola, terra abbronzante matt color biscotto, full size; Gimme Brow+, gel volumizzante per sopracciglia in tonalità 3, full size; The POREfessional, primer opacizzante effetto seta, full size.

Pro: tutto il necessario per occhi e viso in un camper tutto rosa

Prezzo consigliato: 45 euro Acquista ora

Gingerbread House Party di Too Faced

Il cofanetto make-up contiene una palette scomponibile grande con 20 ombretti multi-effetto, una palette scomponibile media con 6 glitter e ombretti opachi. Palette scomponibile piccola con 3 prodotti per il viso, mascara Better Than Sex in formato deluxe, Melted Matte Gingerbread Man in formato deluxe e Primer per ombretto 24 ore Shadow Insurance in formato deluxe.

Pro: al profumo di pan di zenzero appena sfornato

Prezzo consigliato: 59,90 euro Acquista ora