Sono leggeri, fluidi e in stampa paisley o a righe colorate: sono i pantaloni della moda Primavera-Estate 2019, passepartout per le giornate in ufficio o le domeniche in relax, perfetti per look effortless chic, ma anche per outfit più formali come quelli indicati per le cerimonie.

Si abbinano con le sneakers, immancabili di stagione, ma anche con i sandali flat, il must have in fatto di scarpe estive. Ecco i modelli e le tendenze preferite dalla redazione di DireDonna.

Pantaloni palazzo

Cropped dalla linea dritta in crepe enver satin stampato fantasia il modello di Diffusione Tessile con tasche alla francese sul davanti, cintone con passanti e allacciatura laterale tramite cerniera invisibile. Qui per acquistare il pantalone. Il modello a palazzo di Max Mara è in popeline di puro cotone, con motivo a pieghe sul davanti, tasche alla francese sui fianchi e a filetto sul retro. La cintura è con fibbia in pelle abbinata. Vita elasticizzata all’interno per Zara che propone pantaloni con tasche laterali e finte tasche a filetto posteriori.

Biker shorts

Must have di stagione i bermuda si declinano in modello da ciclista da Prada, in jersey con motivo diamond, passanti in vita e Taschino con zip a contrasto sul davanti e sul retro. Sono in maglia i biker shorts di Blumarine in viscosa con stampa pitone con elastico logato a contrasto. Pushbutton, il brand reso celebre da Rihanna, ha creato pantaloncini dritti, in morbido cotone pied-de-poule.

Pantaloni in stampa

È in stampa paisley il modello fluido di Mango, con tasche laterali e vita elasticizzata. Seta per le culotte con vita alta e gamba ampia di Etro, decorati con pois geometrici in colori accesi interrotti da classiche righe in stile dandy. In lino stampati, dalla linea diritta, con passamaneria a jour inserita al fondo quelli di Twinset, ispirati alle carte da parati d’antan. Passamaneria à jour inserita al fondo, chiusura con gancio, bottone interno e zip e tasche ai fianchi.

Pantaloni chinos

Sono chinos alla caviglia i pantaloni di H&M in tessuto di cotone elasticizzato, con vita normale e gamba dritta leggermente più stretta in fondo con piega stirata. Dritto il modello rosso in misto cotone di Alberto Biani (disponibile su farfetch.com) mentre è un modello con tasche laterali, grinze e vita elasticizzata quello in nero, perfetto per il tailleur, di Sandro Paris.

Pantaloni sportivi

Stella McCartney propone pantaloni in maglia con vita elasticizzata e spacchi laterali a contrasto. Sono ispirati alle silhouette sportive degli anni ’90 i pantaloni di Michael Kors in tessuto ponte con chiusure a scatto che possono essere aperte per svelare la fettuccia con logo. Sempre in maglia i pantaloni di Iceberg con vita elasticizzata e spacchi laterali a contrasto, vestibilità slim e ricami con lustrini.