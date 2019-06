I migliori prodotti per la pelle sensibile 

I prodotti per pelle sensibile possono essere utili a chiunque, sia a chi ha la pelle grassa, normale, che mista o secca: creme, gel, oli o balsami che attenuano fastidi e rossori e apportano una idratazione delicata.

Quando la funzione barriera risulta compromessa, infatti, la pelle diventa sensibile agli agenti irritanti esterni, come i batteri, le sostanze chimiche, gli allergeni o altro.

I sintomi? Possono comparire su viso, corpo e cuoio capelluto e comprendono il rossore, la desquamazione e il gonfiore. Possono provocare prurito e disturbare la vita quotidiana e addirittura rappresentare un intenso disagio fisico.

Tutti possiamo sperimentare, in particolari momenti della vita, fenomeni di sensibilizzazione cutanea: una beauty routine non appropriata, una esfoliazione eccessiva oppure uno stress prolungato possono provocare sensibilità anche nelle pelli sane. Per questo avere a disposizione prodotti di bellezza creati ad hoc per la pelle sensibile è indispensabile: ecco i 10 prodotti skincare da provare.

1. All Day All Year di Sisley

Trattamento anti-età da giorno che agisce offrendo alla pelle un doppio scudo protettivo contro le aggressioni esterne: – scudo anti UVA e UVB, il suo sistema di filtri incapsulati assicura una protezione che limita lo stress ossidativo, – scudo anti radicali liberi e anti stress, la potente sinergia di estratti di piante, dalle proprietà antiradicali e protettive, ripara la pelle dalle aggressioni. Grazie a questa doppia “bolla” protettiva, che agisce fino alla sera, la pelle ritrova luminosità, tono e compattezza.

Texture : emulsione leggera e confortevole. Non comedogenica.

Prezzo consigliato: 311 euro

2. Remedy Defense Cream di Comfort Zone

Crema nutriente lenitiva con texture effetto barriera, particolarmente indicata per le pelli sensibili molto secche, disidratate e per climi rigidi. Per pelli sensibili, sensibilizzate, tendenti a rossori. Ideale per pelli molto secche, disidratate e per climi freddi. Per pelli sensibili, sensibilizzate, tendenti a rossori.

Principi attivi : l’olio di Marula protegge l’integrità della naturale flora cutanea, rinforzando cioè i microrganismi che coabitano sulla superficie della pelle.

Prezzo consigliato: 65 euro

3. Relief di Bakel

Siero anti età preventivo per pelli sensibili, fortifica la cute con una formula equilibrata, di soli principi attivi. Agisce in profondità per lenire, idratare e riparare la pelle, grazie a un mix di ingredienti vegetali e di sintesi. La betaina, derivato dalla barbabietola da zucchero, il pantenolo e il saccharide isomerate agiscono in sinergia per lenire l’epidermide. Al contempo, permettono, grazie ad una notevole funzione epitelizzante, di riparare la barriera cutanea. Gli zuccheri vegetali aumentano le funzionalità protettive della cute, riequilibrando il livello di idratazione nella barriera di superficie cutanea, con conseguente diminuzione della desquamazione. La pelle ne risulta subito rinforzata, idratata e ristrutturata.

Principi attivi : il coenzima Q10 offre un’azione anti-età preventiva.

Prezzo consigliato: 142 euro

4. Cremagel Viso alla Malva di Biofficina Toscana

Una crema gel fresca, leggera e delicata, ideale per donare idratazione alla pelle durante il giorno. L’acido ialuronico a peso molecolare differenziato in sinergia con le mucillagini bio di malva toscana assicurano un effetto idratante e lenitivo. La formula è arricchita da estratti bio lenitivi di foglie di olivo, semi di lino, altea, girasole e da olio di ricino con proprietà idratanti ed antiossidanti.

Texture : crema-gel.

Prezzo consigliato: 17,60 euro

5. Dramatically Different Oil-Control Gel + Booster Pelle Sensibile di Clinique

Idratante su misura ti dà il potere di idratare e rispondere alla principale esigenza della tua pelle. Il booster concentrato attivo per pelle sensibile eroga concentrati attivi. Si aggiunge alla base idratante Dramatically Different Oil-Control Gel. Il Cofanetto contiene Dramatically Different Oil-Control Gel e il Booster Concentrato Attivo Pelle sensibile. Ideale per pelle da Normale a Oleosa.

Principi attivi : il fermento probiotico Lactobacillus, per donare comfort e lenire la pelle.

: il fermento probiotico Lactobacillus, per donare comfort e lenire la pelle. Pro: idratazione priva di oli per tutto il giorno.

Prezzo consigliato: 53 euro

6. Crema giorno nutriente Rêve de Miel di Nuxe

Realizzata con ingredienti naturali, questa crema giorno nutriente con miele e oli preziosi ridensifica, liscia e ripara i danni causati alla pelle da agenti esterni. Nutre intensamente lasciando la pelle morbida e liscia. Giorno dopo giorno, riduce la disidratazione il rossore e le sensazioni fastidiose. Profumo rivitalizzante, delicato e avvolgente, Miele e Mimosa.

Principi attivi : ingredienti di origine naturale (tra cui Miele, olio di Girasole, di Argan e di Mandorla dolce, Burro di Karité, Ceramidi di Cartamo…).

Prezzo consigliato: 30 euro

7. Mandorla Trattamento Viso Comfort di Weleda

Trattamento nutriente e protettivo dedicato alle pelli molto secche e sensibili.

Attenua irritazioni e arrossamenti e protegge la pelle. La ricca crema non profumata nutre la pelle secca, dona intensa idratazione e attenua le irritazioni cutanee. Dermocompatibilità confermata per pelli sensibili e ipersensibili

Principi attivi : olio di mandorle biologico ideale per la cura della pelle sensibile, secca o irritata.

Prezzo consigliato: 15 euro

8. Life Plankton Sensitive Emulsion di Biotherm

Rinforza e protegge la pelle contro le aggressioni esterne, anche l’inquinamento. Giorno dopo giorno, la pelle appare meno sensibile, come rigenerata. Una crema leggera che viene assorbita immediatamente dalla pelle, per un effetto lenitivo e un’azione multiprotettiva quotidiana, anche contro l’inquinamento. Lenisce e ridona equilibrio e idratazione alla pelle per 24 ore.

Principi attivi : Life Plankton, micro-organismo naturale al 5%.

Prezzo consigliato: 41,50 euro

9. Centella Recovery Skin Salve di Kiehl’s

Balsamo viso idratante e lenitivo, delicato e leggero, che lascia sulla pelle una sensazione di piacevole sollievo e idratazione. Lenisce l’arrossamento della pelle dovuto a trattamenti di microdermoabrasione.

Principi attivi: Aloe vera, Miele e erba della tigre (centella asiatica).

Pro: adatto a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili.

Prezzo consigliato: 45,50 euro

10. Damascan Rose Facial Treatment di Aesop

Miscela concentrata che offre generose dosi di vitamine A ed E, arricchita da dieci preziosi estratti vegetali. Dona sollievo, protezione e nutrimento alla pelle secca. La pelle appare elastica e nutrita con una finitura compatta

Principi attivi : Petali di Rosa, Fiori d’Arancio, Foglie di Viola.

Prezzo consigliato: 63 euro

