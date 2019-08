Pennelli trucco migliori: come sceglierli e usarli

L’importanza di buoni pennelli per il trucco troppo a lungo e troppo spesso è stata sottovalutata, considerati come sono dei semplici accessori, quando sono invece degli strumenti indispensabili per un make-up corretto.

Ombretti, fondotinta, rossetti sono decisamente più belli se applicati con i pennelli giusti e di qualità. Gli scaffali delle profumerie sono pieni di forme specifiche per sfumare, applicare prodotti cremosi, sottolineare o evidenziare: i tipi indispensabili? Sono sei: ecco come sceglierli e usarli.

Come scegliere e usare i pennelli trucco

Pennello per fondotinta

Qualsiasi varietà di fondotinta (inclusi i più spessi, densi e coprenti) risulta – una volta applicata – sottile, soffice e naturale. Inoltre, aiuta a distribuire in modo uniforme e omogeneo il prodotto, arrivando anche in alcune zone del viso considerate critiche, come per esempio ali del naso, interno occhi, attaccatura dei capelli.

Il consiglio di DireDonna: il Pennello Fondotinta #108 di Make Up Forever, grande pennello piatto costituito da fibre high-tech morbidissime che permettono di applicare tutti i tipi di fondotinta, per un risultato coprente e omogeneo.

Prezzo consigliato: 42,50 euro

Acquista ora

Pennello per correttore

Ha dimensioni ridotte, in quanto deve essere adatto a lavorare sia sulla zona delle occhiaie che sul resto del volto per nascondere brufoli e macchie della palle. Bisogna preferire un modello con setole compatte in modo che si riesca a distribuire al meglio il correttore.

Il consiglio di DireDonna: lo Spot Concelear Brush di Giorgio Armani Beauty ha una punta che permette di applicare il prodotto su piccole imperfezioni come rossori, vene visibili e macchie. Un pennello sintetico che si presta anche all’applicazione di prodotti liquidi, per un effetto leggerissimo.

Prezzo consigliato: 42 euro

Pennello per blush

Il taglio angolato permette di applicare il blush in modo più preciso, seguendo perfettamente le curve del viso ed i lineamenti. I pennelli obliqui hanno setole abbastanza fitte e disegano una pennellata abbastanza netta, per questo è sempre meglio picchiettare delicatamente il pennello sul viso e non prelevare mai troppo prodotto.

Il consiglio di DireDonna: il Pennello per polveri n°16 di Dior Backstage garantisce un risultato maquillage straordinario con la massima semplicità. Questo pennello è il perfetto alleato dei blush in polvere e in crema.

Prezzo consigliato: 38 euro

Acquista ora

Pennello per sfumare

Il pennello da sfumatura è formato da setole morbide, disposte in modo da espandere uniformemente il colore. Le setole sono in genere disposte a cerchio e non sono ammassate, in modo da risultare lasse e permettere al colore di distribuirsi in modo delicato. Per fare in modo che questo avvenga è necessario passare il pennello facendo poca pressione.

Il consiglio di DireDonna: Il 217 Blending Brush di Mac serve a stendere o sfumare il colore di prodotti in polvere o in crema. È composto di folte e morbide fibre di alta qualità, disposte in forma ovale.

Prezzo consigliato: 25,50 euro

Acquista ora

Pennello per rossetto

Deve essere piatto e piccolo per sfumare in modo perfetto il tratto delle matite e per applicare prodotti labbra. Le setole devono avere taglio preciso per stendere il colore in modo uniforme anche nei punti più difficili come l’angolo della bocca.

Il consiglio di DireDonna: Pinceau Lévres di Chanel è ideale per applicare il rossetto in modo uniforme e disegnare il contorno labbra con precisione. Per un risultato make up su misura. Realizzato con setole naturali altamente selezionate, morbide e resistenti al tempo stesso.

Prezzo consigliato: 28 euro

Acquista ora

Pennello per contouring

Per un viso guance perfettamente definito serve un pennello dalla forma piatta con setole corte e strettamente legate così da applicare con precisione prodotti per il contouring sia in polvere che in crema. Il pennello consente di accentuare efficacemente i contorni del viso in pochi semplici passaggi.

Il consiglio di DireDonna: Maru Fude Multi Face Brush di Shiseido ha una forma assottigliata perfetta per il contouring mentre le setole ultra morbide rendono l’applicazione più facile che mai. La speciale forma arrotondata e affusolata si adatta ai lineamenti del viso ed è perfetta per applicare blush, bronzer, illuminanti e cipria.

Prezzo consigliato: 57 euro

Acquista ora