Piastra per capelli professionale: prezzi, modelli, scelta

Capelli con onde perfette oppure lisci setosi in poco tempo e senza fatica? Si possono ottenere entrambi gli hairstyle utilizzando una piastra per capelli professionale che abbia le giuste caratteristiche. I modelli in commercio sono tantissimi e, oltre a rispondere a ogni necessità, presentano una fascia di prezzo molto ampia. Le piastre Ghd sono tra le migliori sul mercato e, anche se appartenenti a una fascia di prezzo alta, sono di fatto gli styler più longevi e affidabili in fatto di risultati e praticità di utilizzo. Esistono ovviamente tantissime altre marche che producono prodotti dall’ottimo rapporto qualità prezzo, Remington e Imetec su tutte, e per questo la redazione di DireDona propone una classifica delle migliori piastre per capelli professionali.

Ma quali caratteristiche deve avere una piastra per capelli professionale? Primo e fondamentale requisito è riscaldamento rapido, in pochi minuti si raggiungono temperature elevate, evitando di stressare il capello con un uso prolungato.

Grazie al controllo manuale della temperatura potrete adattare lo strumento al look che vi siete prefisse di raggiungere. Ovviamente la dimensione della piastra stessa varia a seconda delle esigenze, piccole e strette per capelli corti, ciocche e tagli asimmetrici; piastre più grandi per capelli mossi, voluminosi o crespi.

La ionizzazione presente in alcuni degli ultimissimi modelli permette, grazie agli ioni positivi, di fornire la giusta idratazione al capello e combattere l’elettricità statica. Le piastre in ceramica tormalina e in titanio permettono una distribuzione omogenea del calore e una protezione durante la piega.

Remington Sleek&Curl

Piastra stretta, indicata per ricci, con display digitale. Le sue piastre sono extra lunghe da 110 mm ed è pronta in 15 secondi. Rivestimento in ceramica.

Pro: spegnimento automatico dopo 60 minuti di non utilizzo

Prezzo consigliato: 25,99 euro

Acquista ora

Remington S9500 Pearl

Restiamo in casa Remington con una piastra lisciante più potente, con display digitale, piastre più lunghe e oscillanti, e rivestimento in ceramica. La funzione Turbo Boost permette di raggiungere ancora più velocemente la massima temperatura.

Pro: l’elegante astuccio resiste al calore

Prezzo consigliato: 43,45 euro

Acquista ora

Ghd Gold Professional Styler

Questo è il modello top di gamma e il più professionale dalla nostra lista. Ghd Gold grazie ai sensori termici della tecnologia Dual Zone offre un maggiore controllo della temperatura che lavora su 185 °C. Una temperatura più bassa offre risultati minori, una più alta può rovinare il capello.

Pro: voltaggio universale

Prezzo consigliato: 199,00 euro

Acquista ora

La nostra scelta: se si decide di affrontare una spesa seria in questo campo senz’altro consigliamo di puntare a questo modello, garanzia nel campo professionale

Ghd Max Styler

Variante di casa Ghd, per capelli voluminosi e ribelli. La temperatura consigliata è sempre 185 °C, ha le lamelle più lisce e più leggero al tatto.

Pro: modalità sleep mode per spegnimento automatico

Prezzo consigliato: 189,00 euro

Acquista ora

L’Oreal Professionnel Steam Pod

La piastra L’Oreal, grazie alla sua tecnologia Steam Pode, permette di riparare le fibre del capello, con un risultato più duraturo. Funziona grazie a un serbatoio d’acqua esterno per la vaporizzazione

Pro: unisce vapore e calore

Prezzo consigliato: 250,00 euro

Acquista ora

Upgrade Infrared Slim

Una tecnologia differente è quella utilizzata da questa piastra, ovvero raggi a infrarossi, che penetrano e agiscono in profondità. Consigliata per capelli molto mossi o ribelli.

Pro: i raggi penetrano nella cuticola proteggendo anche i capelli tinti

Prezzo consigliato: 116,50 euro

Acquista ora

MadameParis Nina

Questa piastra per capelli unisce la tecnologia a raggi a infrarossi con quella ionica, per un risultato impeccabile. Le sue placche in ceramica assicurano un risultato più brillante.

Pro: per tutti i tipi di capelli

Prezzo consigliato: 93,35 euro

Acquista ora

BaByliss ST395E Pro Steam

Una piastra a vapore che permette di eliminare l’effetto crespo e l’elettricità del capello, lavorando insieme alla tecnologia ionica. Cavo girevole e pettine integrato a 3 posizioni inclusi.

Pro: tappetino termoresistente

Prezzo consigliato: 79,90 euro

Acquista ora

Imetec Bellissima My Pro Absolute

Anche in casa Imetec si fonde la tecnologia ionica con gli infrarossi. La scelta di molti brand è dovuta al voler mantenere lucentezza e spessore nel capello, eliminando l’effetto elettrico. La temperatura, regolabile digitalmente, varia da 160 °C a 230 °C.

Pro: 4 piastre per l’effetto liscio

Prezzo consigliato: 129,99 euro

Acquista ora

Rowenta Liss&Curl Ultimate Shine

Rowenta punta tutto sulla tecnologia ionica, con un doppio generatore di ioni. Il modello con il miglior rapporto qualità-prezzo, le sue piastre sottili facilitano lo styling delle punte.

Pro: sistema di bloccaggio di sicurezza

Prezzo consigliato: 59,90 euro

Acquista ora