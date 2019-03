Le piastre per capelli a vapore sono delle piastre liscianti dotate di un serbatoio per l’acqua che genera vapore, così da garantire una piega più morbida che dura più a lungo. Il getto di vapore consente di preparare il capello al calore delle piastre liscianti e fornisce la percentuale di idratazione ottimale a distendere la fibra capillare e lisciarla perfettamente con una sola passata.

Si usa esattamente come i modelli tradizionali: a cambiare sono il funzionamento e il risultato. Come funziona? Quando si riscalda, la piastra attinge dal serbatoio che genera vapore, alleato ideale per stirare i capelli senza il rischio spezzarli e renderli secchi.

Ecco le 5 marche di piastra per capelli a vapore migliori secondo la redazione di DireDonna.

L’Oréal Professionnel Steampod 2.0 è una piastra per capelli a vapore con 5 livelli di temperatura personalizzabili da 140° a 210°. Il rivestimento è altamente anodizzato per un’elevata resistenza all’abrasione. La struttura fluttuante garantisce una pressione uniforme. Il design è ergonomico: più sottile, più leggero e facile da usare, per una lisciatura dei capelli facilitata. La nostra scelta su Amazon a 193,80 euro.

BaByliss ST395E Pro Steam ha rivestimento Titanium Ceramic che assicura luminosità e liscio impeccabile grazie agli straordinari benefici del vapore. Indicata per chi ha una chioma riccia, crespa e ribelle, la piastra a vapore ST395E stira efficacemente i capelli in modo duraturo e in profondità. I capelli si mantengono intensamente brillanti, lisci e setosi a lungo. La nostra scelta su Amazon a 52,99 euro.

My Pro Steam B28 100 di Bellissima è una speciale piastra per capelli a vapore che distende le fibre capillari; l’azione del vapore preserva la giusta idratazione dei capelli e li protegge dallo choc termico ed rivestimento in ceramica favorisce ulteriore protezione dal calore e assicura una scorrevolezza ottimale per capelli perfettamente lisci tutti i giorni. La nostra scelta su Amazon.

Retrò.Upgrade è dotata di tecnologia a infrarossi e placche in titanio nano silver per una diffusione uniforme del calore. Il vapore, combinato alla funzione ionica, conferisce morbidezza e luminosità ai capelli, mentre l’orientamento ionico riduce l’elettricità statica sui capelli. Le piastre riscaldate beneficiano di un nuovo rivestimento alle micro particelle di ceramica, Keratina e olio d’Argan grazie al quale le piastre sono ancora più lisce e garantiscono uno scorrimento perfetto per un sempre maggior rispetto dei capelli. La nostra scelta su Amazon a 129 euro.