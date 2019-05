Se avete scelto di andare al parco nei dintorni di casa o di partecipare a uno dei tanti eventi in tutta Italia che prevede il pranzo al sacco, sappiate che informalità e relax di questa giornata non giustificano la trasgressione del galateo per il picnic del Primo maggio.

Il picnic è un momento in cui si abbandona la routine quotidiana per rifugiarsi nel verde a mangiare, bere e rilassarsi. Tra allegria e dolce far niente, però, ci sono comunque delle regole del galateo da seguire, per non trasformare il picnic in coppia, con la famiglia e i bambini o con gli amici in una spiacevole esperienza di maleducazione e mancanza di eleganza, approfittando dell’atmosfera rilassata.

Ecco, dunque, le regole del galateo da rispettare per il picnic del Primo maggio.