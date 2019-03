Matteo Garrone ha svelato finalmente il cast completo e la prima immagine del suo film Pinocchio. Le riprese della pellicola, che vedremo probabilmente al cinema nel 2020, sono iniziate lo scorso 18 marzo.

Fino ad ora il regista non aveva rivelato il cast del film, ad eccezione di Roberto Benigni, che interpreterà Geppetto. Proprio l’attore toscano è il protagonista della prima immagine in assoluto dal set.

Scopriamo insieme il cast ufficiale di Pinocchio di Matteo Garrone, maggiori informazioni sulle riprese e la produzione, e la prima immagine ufficiale del lungometraggio.

Il cast di Pinocchio di Matteo Garrone

Il cast vede, oltre a Roberto Benigni come Geppetto, molti volti noti in ruoli principali. Il piccolo Federico Ielapi, che abbiamo già visto in Quo Vado e Don Matteo 11, sarà Pinocchio. Il ruolo della Fata Adulta sarà di Matilda De Angelis, nota ai più per la fiction Rai Tutto può succedere. Gigi Proietti sarà Mangiafuoco, mentre Massimo Ceccherini e Rocco Papaleo saranno il Gatto e la Volpe. Ecco di seguito il cast completo:

Pinocchio Federico Ielapi

Federico Ielapi Geppetto Roberto Benigni

Roberto Benigni Mangiafuoco Gigi Proietti

Gigi Proietti Gatto Rocco Papaleo

Rocco Papaleo Volpe Massimo Ceccherini

Massimo Ceccherini Fata adulta Matilda De Angelis

Matilda De Angelis Fatina bambina Alida Baldari Calabria

Alida Baldari Calabria Lucignolo Alessio Di Domenicantonio

Alessio Di Domenicantonio Lumaca Maria Pia Timo

Maria Pia Timo Grillo parlante Davide Marotta

Davide Marotta Mastro Ciliegia Paolo Graziosi

Paolo Graziosi Civetta Gianfranco Gallo

Gianfranco Gallo Corvo Massimiliano Gallo

Massimiliano Gallo Pappagallo Marcello Fonte

Marcello Fonte Gorilla Teco Celio

Teco Celio Faina Enzo Vetrano

Enzo Vetrano Omino di burro Nino Scardina

Le riprese del film e la produzione

Le riprese del film, iniziate il 18 marzo, andranno avanti per 11 settimane tra la Toscana, il Lazio e la Puglia. Il Pinocchio di Matteo Garrone, produzione italo-francese, si appresta ad essere uno dei film più attesi del prossimo anno.

La pellicola è prodotta da Rai Cinema e Le Pacte, con Recorded Picture Company, in associazione con Leone Film Group. Il regista, che ha appena vinto il David di Donatello per il suo film Dogman, firma anche la sceneggiatura.

La prima immagine ufficiale di Pinocchio

A dieci giorni dall’inizio delle riprese, è stata diffusa la prima immagine ufficiale dal set di Pinocchio di Matteo Garrone. Vediamo Roberto Benigni nei panni di un anziano Geppetto, probabilmente nel primo momento di vita di Pinocchio. Il protagonista Federico Ielapi è di spalle, e non vediamo altro che il suo cappello.

Pinocchio era stato già portato in tv su Rai1 da Luigi Comencini nel 1972. Cast importante anche in quella occasione, con Nino Manfredi nel ruolo di Geppetto e Andrea Balestri come pinocchio Pinocchio. Non solo, Gina Lollobrigida era la Fata dai capelli turchini, Vittorio De Sica il giudice e Franco e Ciccio nei ruoli del Gatto e la Volpe. Nel 2002 Pinocchio era tornato al cinema nel film di Roberto Benigni, in quella occasione nel ruolo del protagonista.