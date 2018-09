Per tenersi in forma durante gli ultimi giorni di gravidanza, Pippa Middleton sta seguendo un allenamento ispirato al balletto. La sorella di Kate Middleton si sta infatti avvicinando alla fine dei nove mesi, che dovrebbe essere a ottobre, e in una nuova rubrica per la rivista Waitrose Weekend ha mostrato il suo entusiasmo e i benefici del seguire con costanza il barre workout.

“Mi sento molto lontana dal somigliare a una ballerina, ma sono ugualmente determinata a non ondeggiare come un pingunio e camminare con una cattiva postura“, ha scritto Pippa Middleton, che è una grande appassionata di fitness, come dimostra il suo fisico perfetto.

Avendo già esplorato i benefici positivi del nuoto durante il terzo trimestre di gravidanza e giocando a tennis, Pippa si sta dedicando agli esercizi alla sbarra (la barre, appunto). Nella sua rubrica, la sorella della Duchessa di Cambridge prosegue: “Ho continuato a seguire allenamenti alla sbarra durante tutta la gravidanza, una forma di esercizio tratta dal balletto che prevede piccoli movimenti isolati che sviluppano il tono muscolare, almeno lo spero“.

Per la più piccola delle Middleton si tratta della prima gravidanza, che aveva ufficialmente confermato a giugno proprio nella colonna fitness di Waitrose, a seguito delle voci circolate in aprile. Parlando dei cambiamenti che stava già notando nel suo corpo, Pippa Middleton aveva allora scritto: “Con l’esercizio sento che si sta rafforzando“. Per quanto riguarda l’erede in arrivo, non è ancora dato sapere se sarà un maschio o una femmina: il mese scorso, durante un’intervista, il cognato di Pippa, Spencer Matthews, aveva infatti rivelato che suo fratello James non aveva voluto scoprire il sesso del bambino.