Pippa Middleton è stata fotografata a passeggio per Londra con il figlio Arthur con un look casual, pur sempre con stile. La sorella di Kate Middleton avrà pur messo da parte per ora le serate di gala e gli abiti da sera, ma non rinuncia a essere chic. Il passeggino del figlio della socialite è dello stesso marchio usato dalla Duchessa di Sussex per il Principe George.

Pippa Middleton è diventata mamma del suo piccolo Arthur, avuto dal marito James Matthews, solo sei mesi fa. Ha subito recuperato la forma fisica, come mostrato in vacanza a Capodanno ai Caraibi con la sua famiglia.

Cappotto grigio, occhiali da sole Rayban, stivali alle caviglie di Stuart Weitzman e skinny jeans compongono il look casual di Pippa Middleton. Il tocco elegante è dato dalla camicetta azzurra con collo vittoriano firmata dal brand francese Sandro (120 euro circa).

Pippa passeggia con i suoi cani, un labrador e un cocker, mentre spinge il passeggino del piccolo Arthur, firmato Bugaboo. Valore? Quasi 1.300 euro, come quella comprata da Kate Middleton per il Principe George nel 2013.

Acquisto regale per il cugino del futuro re, con mamma Pippa che fa di tutto per non uscire dai riflettori di corte. Un brand, quello dei passeggini, molto amato anche dai vip, da Gwyneth Paltrow a Victoria Beckham, fino a Elton John.

Pippa al momento si gode la maternità, alternando le passeggiate allo yoga, non lontano dalla casa di famiglia, del valore di circa 17 milioni di sterline.