Pippa Middleton racconta per la prima volta del figlio Arthur alla rivista Waitrose Kitchen. La sorella di Kate Middleton parla della sua nascita, delle sue prime lezioni di nuoto e del supporto dello sport durante la gravidanza.

Mentre la Duchessa di Cambridge festeggia il 1° compleanno del Principe Louis, sua sorella Pippa Middleton parla per la prima volta del suo primogenito, Arthur, nato dal matrimonio con l’imprenditore James Matthews. Ancora poche le foto del bambino, come gli scatti rubati durante la vacanza ai Caraibi, ma a nessuno è sfuggita l’occasione di parlare del primo figlio della socialite.

“In acqua ci divertiamo tantissimo“, racconta Pippa Middleton parlando di Arthur. “Nuotare è una delle sue attività preferite. L’aver iniziato a soli quattro mesi l’attività in acqua gli ha dato sicurezza e lo fa divertire“.

Pippa Middleton è nota per la sua passione per lo sport ed è ha riconquistato in pochissimo tempo la forma fisica dopo il parto.

“È importante sapere che è uno sport che si può praticare anche durante la gravidanza senza doverlo cambiare troppo” racconta Pippa parlando della sua esperienza. “Se non ci si affatica troppo si può continuare a praticarlo fino alla conclusione del terzo trimestre“.

Infatti la socialite e sorella di Kate Middleton non ha fatto mistero di aver praticato nuoto e yoga anche durante la gravidanza. Ora Pippa Middleton confessa che il nuoto è stata la prima cosa che ha insegnato a suo figlio Arthur.

“Il nuoto lo aiuta col sonnellino pomeridiano e migliora la sua digestione. L’attività in acqua è un bellissimo momento da condividere con il proprio bambino“.

Pippa Middleton, classe 1983, e James Matthews si sono sposati il 20 maggio 2017. Il piccolo Arthur Michael William Matthews è nato il 15 ottobre 2018.