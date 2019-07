Pippa Middleton in rosa a Wimbledon 2019 (con il fratello James)

Pippa Middleton arriva a Wimbledon 2019 in coppia con il fratello James, indossando un outfit rosa completamente firmato Stella McCartney.

La sorella di Kate Middleton ha assistito dal Royal Box al settimo giorno del torneo di tennis. Nei giorni scorsi anche la Duchessa di Cambridge, sua madre Carole e Meghan Markle erano tra il pubblico alle gare.

Per James Middleton, invece, questa è stata la prima apparizione dalle dichiarazioni sulla lunga depressione che lo ha colpito negli ultimi anni.

I Middleton sono i Re di Wimbledon – si sa -, e hanno trasmesso la loro passione per il tennis anche al Principe George. Pippa Middleton sceglie un rosa pastello e un abito Stella McCartney per la sua partecipazione all’evento sportivo. Il vestito è abbinato a un cappello e dei sandali in alter nappa color cammello. L’intero outfit viene dalla Collezione Autunno-Inverno 2019/20 di della stilista inglese.

Una scelta che non sembrerebbe casuale. Infatti sabato, in occasione del battesimo del piccolo Archie Harrison, Kate Middleton aveva scelto un abito, seppur diverso e di un rosa più accesso, dello stesso brand. Sorelle di stile, qualcuno le ha ribattezzate, le Middleton non perdono occasione per affermare la loro immagine da trendsetter.

Il look bon ton della neo mamma del piccolo Arthur si abbina perfettamente a quello di Kate dei giorni scorsi. La Duchessa aveva scelto un abito bianco firmato Suzannah Crabb. James Middleton, elegante come sempre, ha indossato un completo grigio.