Il lungo ponte del 1° novembre 2018 è dietro l’angolo e questo significa che è arrivato il momento di prendere qualche giorno di ferie, pianificare nuovi viaggi e programmare una pausa dalla solita routine: dove andare in Italia per celebrare al meglio il ponte di Ognissanti? Hotel e resort con spa in questo periodo dell’anno propongono pacchetti e offerte di tutte le tipologie e riescono a venire incontro alle esigenze di tutti, anche dei viaggiatori più esigenti.

Pronti a fare i bagagli per il weekend? Che sia per una fuga romantica a due o una pausa relax con tutta la famiglia, ecco 10 indirizzi che dovreste segnare se state organizzando una nuova vacanza in vista del ponte dei Morti.