Consigli, trattamenti e prodotti per minimizzare i pori dilatati del viso

Una pelle sana, luminosa e prima di imperfezioni (a qualunque età) è il biglietto da visita che tutte vorrebbe presentare. Spesso, però, la salute della pelle è compromessa da una scorretta skincare e dai pori dilatati che causano inestetismi.

La soluzione è intervenire con una beauty routine mirata: trattamenti e prodotti di qualità che aiutano a chiudere i pori dilatati del viso e a prevenire la loro riapertura. Il risultato? Una pelle liscia, senza imperfezioni e naturalmente bella.

Pori dilatati: le cause

I pori dilatati sono un difetto estetico che sono in molte a vivere con ansia e apprensione da molte persone (tanto che la dermatologa australiana Natasha Cook parla addirittura di poressia per indicare l’eccessiva attenzione alla dimensione e all’aspetto dei pori della propria pelle). Anche se non è ritenuto un problema medico preoccupante, quello dei pori dilatati resta comunque un inestetismo cutaneo da risolvere.

Per poter intervenire bisogna conoscerne le cause che possono dipendere da molti fattori, esogeni ed endogeni:

fattori genetici;

produzione eccessiva di sebo;

invecchiamento cutaneo e perdita di collagene ed elastina;

esposizione cronica alla luce ultravioletta;

consumo eccessivo di alcol, cibi grassi e fumo;

inquinamento atmosferico;

acne e seborrea;

uso di prodotti cosmetici di bassa qualità e igiene del viso insufficiente.

Come chiudere i pori dilatati: metodi e trattamenti

La pelle del viso che presenta pori dilatati è associata spesso anche all’insorgenza di punti neri e brufoli.

I trattamenti utili a porre rimedio e intervenire sull’occlusione dei pori nelle zone ritenute critiche e maggiormente soggette all’eccesso di sebo, quali fronte, naso e mento, sono diversi e ognuna pensata per agire direttamente sulla causa scatenante. Scopriamo quali sono:

trattamento farmacologico orale: l’uso di farmaci può indurre una riduzione della secrezione di sebo agendo sulle cellule dell’unità pilosebacea, diminuendo l’attività della ghiandola sebacea; trattamento farmacologico topico: per ridurre l’aspetto oleoso della cute si può utilizzare l’estratto di foglia di Orthosiphon stamineus che agisce direttamente sulla regolazione del sebo. I detergenti raccomandati in questi casi sono soluzioni oil free e agenti grassi che potrebbero peggiorare la condizione della pelle; trattamento laser a diodi o radiofrequenza: tali metodi intervengono principalmente al fine di indurre una necrosi selettiva delle ghiandole sebacee; trattamenti anti-age: aumentano la produzione di collagene e inibiscono la riapertura dei pori. Fondamentale l’uso aggiuntivo della protezione solare; trattamenti naturali: la skincare quotidiana deve prevedere una profonda e accurata detersione dell’epidermide necessaria per chiudere i pori dilatati del viso. Occorre scegliere prodotti quali latte detergente, tonico e struccante che rispettino il pH fisiologico e l’equilibrio idrolipidico e che consentano la rimozione di ogni residuo di make-up per far respirare la cute. In caso di pelle grassa, i prodotti sebo-regolatori possono aiutare a tenere sotto controllo il problema della dilatazione dei pori.

Come prevenire i pori dilatati del viso

Per prevenire la dilatazione dei pori del viso è buona regola partire da una dieta equilibrata che contenga alimenti poveri di grassi, che privilegi la presenza di frutta, verdura, legumi. Allo stesso tempo è bene eliminare o diminuire l’uso di grassi di origine animale.

Il riequilibrio naturale del pH della pelle parte proprio dalle sane abitudini alimentari. In secondo luogo, è opportuno utilizzare detergenti delicati e tonici astringenti da applicare, subito dopo la pulizia della cute mattina e sera, con un batuffolo di cotone.

Una volta alla settimana è utile effettuare una maschera purificante con azione astringente a base di argilla verde o acido salicilico e uno scrub esfoliante. Con l’esfoliazione si eliminano le cellule morte e si puliscono in profondità i pori ostruiti. In questo caso è bene scegliere prodotti a base di retinolo e enzimi di frutta.

Inoltre, è consigliato evitare l’uso di prodotti per il make-up occlusivi.

Come chiudere i pori dilatati: 5 prodotti

In commercio esiste un’ampia gamma di prodotti pensati per combattere la dilatazione dei pori e la pelle grassa. Dai primer viso che uniformano la pelle ai sieri purificanti, scopriamo i migliori 5 prodotti da utilizzare.

1. Siero Pori Viso e Collo 6% BHA + PHA – Sephora

Si tratta di un siero che agisce direttamente alla base chiudendo i pori dilatati di viso e collo. Il trattamento nutre la pelle in profondità regolando l’eccesso di sebo e minimizzando le imperfezioni. Adatto per pelli da miste a grasse e con tollerabilità clinicamente dimostrata. Prezzo consigliato: 19,99 euro Acquista ora

2. Pore Cleaner Blackhead Buster – Detergente Punti Neri – BELIF

Formulato con carbone e derivati del cocco, il gel esfoliante anti-punti neri Belif pulisce in profondità i pori utilizzando la spazzola esfoliante antibatterica per rimuovere efficacemente i punti neri e la pelle morta. Prezzo consigliato: 29,00 euro Acquista ora

3. Luna Mini 2 di Foreo – Spazzola pulizia viso

Un dispositivo sonico per la pulizia del viso che elimina le impurità della pelle delicatamente. Le 3 zone della superficie pulente e massaggiante sono il 50% più ampie e realizzate con un silicone ancora più morbido, capace di offrire un’esperienza di pulizia piacevole e adatta a tutti i tipi di pelle. Prezzo consigliato: 129,50 euro Acquista ora

4. Caudalie – Vinoperfect Radiance

Un siero ideale per la correzione della carnagione, perfetto da usare in combinazione con la protezione solare, favorisce una maggiore durata dell’abbronzatura. Esercita un’azione antiossidante e anti-età stimolando la produzione di collagene ed elastina. Prezzo consigliato: 36,45 euro Acquista ora

5. Protini Polypeptide Cream – Drunk Elephant

L’innovativa crema super idratante Drunk Elephant dona alla pelle un aspetto più giovane e vitale, già dalla prima applicazione. Indicata anche in caso di pelle asfittica, la rivoluzione di questo prodotto risiede nella sua formulazione con l’ideale pH di 4,0. Per un viso immediatamente levigato e giovane. Prezzo consigliato: 65,00 euro Acquista ora