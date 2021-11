Ormai lo sappiamo: dopo la loro turbolenta e chiacchieratissima storia d’amore nei primi Anni Duemila, nel 2021 i Bennifer sono tornati. Stiamo ovviamente parlando di Ben Affleck e Jennifer Lopez, che dopo una relazione durata dal 2002 al 2004, con tanto di matrimonio mai celebrato, ci riprovano quasi vent’anni più tardi. E questa volta sembrano fare davvero sul serio. Dalle molte foto rubate dai paparazzi, infatti, i due sembrano più innamorati che mai.

JLo ha addirittura parlato di un possibile matrimonio. Intervistata da Hoda Kotb nello show The Today, ha infatti confessato che: “Potrei dire sì a Ben Affleck, se me lo chiedesse. Sono una romantica. Lo sono sempre stata. Sono stata sposata un paio di volte. Credo ancora nel “vissero felici e contenti”. Al cento per cento“. Una rivelazione che ha subito mandato i fan dei Bennifer 2.0 in visibilio. Anche se il diretto interessato, per il momento, non ha ancora detto la sua.

Per Jennifer si tratterebbe del quarto matrimonio. Nel 1997 si è sposata con il cubano Ojani Noa, ma si tratta di una storia disastrosa: soltanto un anno dopo, infatti, è arrivato il divorzio. Lo stesso si può dire delle seconde nozze, quelle con il suo ballerino Criss Judd, a cui ha detto il fatidico sì nel 2001 per poi separarsi nel 2002 (anche se l’ufficialità del divorzio è arrivata l’anno successivo). Una relazione più duratura, invece, quella con Marc Anthony: il loro matrimonio è durato sette anni e hanno avuto due gemelli, Emme e Max, nati nel 2008.