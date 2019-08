Pranzo veloce estivo: menu sfizioso e rapido

Quando fa molto caldo, quello che ci vuole per ritrovare le energie senza appesantirsi è un pranzo veloce estivo, con un menu sfizioso e rapido da realizzare. In estate, infatti, la voglia di mettersi ai fornelli latita, un po’ per le temperature elevate un po’ per l’atmosfera vacanziera, anche quando le ferie sono finite o il prossimo viaggio è ancora lontano.

Un pranzo veloce estivo viene in soccorso di chi torna dalla spiaggia trafelato, di chi ha ospiti dell’ultimo momento, di chi vuole provare ricette che soddisfino il palato pur essendo a dieta.

Il menu completo estivo, rapido e sfizioso che vi propone la nostra redazione è adatto anche per una cena in terrazzo o in giardino, quando avete poco tempo per cucinare ma volete comunque fare bella figura con idee creative.

Menu sfizioso per un pranzo veloce estivo

Primo, secondo, contorno e, naturalmente, l’immancabile dolce: le proposte della redazione per un pranzo estivo leggero.

Primo piatto estivo leggero: pasta al pesto di rucola e noci

Un primo velocissimo. Mentre aspettate che bolla l’acqua, tritate un mix di rucola, noci, parmigiano, pecorino, olio extravergine di oliva, mezzo spicchio di aglio e un pizzico di sale. Scolate la pasta (penne, fusilli, farfalle, orecchiette, linguine) lasciando un po’ di liquido di cottura e condite con il pesto.

Secondo fresco e veloce: salmone gratinato al limone

Per questa ricetta veloce potete scegliere pesce fresco o surgelato, trancio o filetto. Lasciate insaporire il pesce per un quarto d’ora con limone, olio e prezzemolo. Scolateli, aggiungete sale, pepe e ricoprite di mollica di pane imbevuta dell’emulsione rimasta. Infornate per 15 minuti a 180°.

Contorno estivo veloce: insalata di zucchine

Grazie a questa insalata si possono assaporare le zucchine crude. Lavate bene e asciugare delle zucchine genovesi fresche, tagliatele a strisce con un pelapatate o alla julienne, condite con emulsione di olio extravergine di oliva, sale, pepe, basilico o menta e succo di limone.

Dolce estivo light: ghiacciolo allo yogurt e ai frutti di bosco

A chiudere il menu un ghiacciolo light rinfrescante e gustoso. Mescolate yogurt bianco e zucchero a velo, versate nello stampo per ghiaccioli, aggiungete un po’ di frutti di bosco, e completate la formina con succo ai frutti rossi e lo stecco. Tenete in congelatore per 2-3 ore.