6 Presepi di Natale fuori dal comune

Se volete trascorrere un Natale diverso dal solito DireDonna vi propone 6 Presepi fuori dal comune per abbellire la vostra casa. La Natività è punto focale delle decorazioni natalizie, insieme all’albero, ma perché non provare una soluzione differente?

Gli store online propongono alcune idee nuove, dai materiali ai paesi d’origine. Infatti, accanto ai presepi d’argilla provenienti dal Perù, troviamo soluzioni più classiche in ceramica, come le formelle Thun, per chi non ha uno spazio adatto in casa.

Se volete far giocare, invece, i più piccoli, ecco le proposte più stravaganti: Playmobil e PinyPon hanno riproposto la scena della nascita di Gesù in versione costruzioni.

Per gli inguaribili romantici, infine, un carillon della Natività è un regalo prezioso. Vediamo 6 presepi fuori dal comune che potete acquistare per il Natale 2019 comodamente online, tra artigianato eco solidale e modernità.

6 Presepi fuori dal comune su Amazon

Formella Sacra Famiglia Thun

Thun realizza sempre natività dolci e raffinate, e se non avete spazio in casa questa formella da applicare sul muro fa al caso vostro. Si appende tramite un fiocco, lavorato in ceramica, è perfetto anche come idea regalo.

Prezzo consigliato: 40,90 euro

Natività stilizzata in argilla Holyart

Per gli amanti della modernità e dell’essenzialità questa composizione in argilla refrattaria bianca raffigurante la Natività è l’idea giusta per questo Natale. Un presepe stilizzato, made in Italy, realizzato a mano.

Prezzo consigliato: 43,39 euro

Playmobil Christmas

Playmobil pensa ai più piccoli con un set da montare e illuminato. La sacra famiglia con accessori, l’angelo e animali vanno inseriti nella grotta con arco luminoso. Può essere posizionato in cameretta grazie ai piedini che si trovano sotto la base.

Prezzo consigliato: 29,99 euro

Campana luminosa con Carillon

Una Natività classica, in una forma molto diversa. Una elegante base in legno intagliato raffigurante scene del Presepe, una campana luminosa nella quale si trova una grotta e i personaggi, sempre in legno. Caricando il carillon, la scena inizia a girare su una melodia natalizia.

Prezzo consigliato: 34,99 euro

Presepe peruviano in argilla

Viaggiamo un po’ per un presepio eco solidale. Le Natività peruviane, con abiti e colori differenti da quelli tradizionali, sono realizzate in argilla e dipinte a mano, ottime per un Natale differente o per gli amanti dei viaggi e di culture diverse della nostra.

Prezzo consigliato: 57,39 euro

Presepe PinyPon

Chiudiamo con una seconda idea per bambini, un presepio PinyPon decisamente pop. Colori sgargianti, volti che richiamano i personaggi dei cartoni animati, adatto dai 4 anni in su. Include 9 personaggi, la grotta e una palma.

Prezzo consigliato: 29,90 euro

