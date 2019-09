Il primo giorno di scuola della principessa Charlotte

La Principessa Charlotte è stata accompagnata per il suo primo giorno di scuola da mamma e papà, Kate Middleton e il Principe William, e dal fratello maggiore, il Principe George. Perfettamente coordinati con le loro divise, Charlotte e George si sono recati alla Thomas’s Battersea, nel sud di Londra, sotto gli occhi attenti dei Duchi di Cambridge. Precedentemente la Principessa aveva frequentato la scuola dell’infanzia presso la Willcocks Nursery School.

La Thomas’s Battersea è la stessa scuola frequentata dal Principe George dal 2017. La retta annuale pare si aggiri intorno ai 20mila euro, e il suo insegnamento fondamentale è che la gentilezza è la base del successo. La famiglia è arrivata a scuola, dove la direttrice Helen Haslem attendeva tutti per l’accoglienza. La Principessa Charlotte camminava come sempre con il suo fare deciso, anche se per qualche attimo si è nascosta dietro la gonna di mamma Kate, forse intimorita dai tanti fotografi.

La divisa, blu navy con righe rosse e camicia bianca, le dona alla perfezione, e secondo i bene informati la bambina era molto felice di indossarla. “Era ansiosa di iniziare la scuola“, ha rivelato una fonte vicino alla Royal Family al Daily Mail.

Pare che Kate Middleton e il Principe William fossero più sereni questa volta. Quando nel 2017 il Principe George iniziò la scuola, i due genitori erano molto apprensivi, ma si sono tranquillizzati ora che conoscono bene l’istituto e le sue insegnanti. Inoltre c’è la sicurezza che Charlotte non sarà mai da sola: pare che George sia molto orgoglioso di essere il fratello maggiore e di presentarla a tutti a scuola.

Come di consueto un gruppo di fotografi scelti attendeva l’arrivo della famiglia reale a scuola, tradizione che si porta avanti sin dal primo giorno di scuola del Principe Carlo. Charlotte durante il percorso scolastico assumerà il cognome Cambridge, dal titolo nobiliare dei suoi genitori.