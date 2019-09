Alberto e Charlene di Monaco: stile hippie-chic per il pic-nic in famiglia

Charlene Wittstock e il Principe Alberto di Monaco hanno partecipato al consueto pic-nic di fine estate del Principato, insieme ai gemelli Jacques e Gabriella. Erano molti mesi che non vedevamo la famiglia al completo.

L’ultima volta che avevamo visto i principini era stato al 59° Festival della Televisione di Monaco, solo con papà Alberto. La famiglia, finalmente riunita davanti ai riflettori, ha preso parte al tradizionale pranzo monegasco nel Parco Princesse Antoinette.

I reali di Monaco ogni settembre si dedicano al primo impegno dopo le vacanze estive, nel polmone verde del Principato. La festa si svolge tra canzoni, balli tradizionali e una messa, tenuta dall’arcivescovo di Monaco Bernard Barsi. Charlene Wittstock ha optato per un look davvero colorato, nelle tonalità del viola e del rosa, definito da qualcuno persino hippie. Vivace anche l’abito della Principessa Gabriella che, insieme al fratello Jacques, ha rubato nuovamente la scena ai genitori.

Questa volta il figlio di Alberto di Monaco porta camicia bianca e pantaloni beige, un outfit abbinato a quello del padre, come dovrebbe essere di consuetudine in queste occasioni. I due principini, di 4 anni e mezzo, si divertono tra balli e canti, e Gabriella sale anche sull’altare durante la celebrazione religiosa. A proprio agio nei ruoli pubblici, i piccoli di casa Grimaldi sono pronti a far concorrenza ai Cambridge.

Proprio nei giorni scorsi, in occasione del primo di giorno di scuola, tutti i giornali avevano parlato della timidezza del Principe George e – per una volta – anche di sua sorella Charlotte, solitamente incurante dei fotografi.

Chissà se Charlene anche quest’anno posterà sul suo profilo Instagram uno scatto del primo giorno di scuola dei gemelli, dopo i quasi 20mila like dello scorso settembre.