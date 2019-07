Il Principe George compie 6 anni: le foto scattate da Kate Middleton

Il Principe George compie 6 anni, e la Famiglia Reale lo festeggia pubblicando su Instagram delle foto inedite, opera di mamma Kate Middleton. Infatti il profilo Instagram ufficiale di Kensington Palace ha pubblicato tre nuove immagini, catturate in momenti spensierati di gioco e scattate nelle ultime settimane. Con indosso la maglietta dalla nazionale inglese, il Principe dimostra il suo amore per lo sport e il calcio in particolare. Nelle scorse settimane la Duchessa di Cambridge aveva raccontato, durante il torneo di tennis di Wimbledon, la passione del figlio anche per questa pratica sportiva.

Baby George, come ormai lo chiamano tutti per il suo successo sul web, sta diventando il membro più famoso e cliccato della famiglia Reale, con pagine, meme e vignette a lui dedicate. Noto per le sue smorfie, espressioni e sorrisi, viene ritratto tra l’erba, mentre gioca e dispensa grandi sorrisi. Fratello maggiore della Principessa Charlotte e del Principe Louis, e figlio maggiore di Kate Middleton e del Principe William, George compie il 22 luglio sei anni.

La sua festa di compleanno sarò a Mustique, isola delle Piccole Antille, una tradizione di famiglia dei Middleton. Sarà proprio Kate Middleton, come fatto nei mesi scorsi per Charlotte, a organizzare la festa di compleanno. Gli ospiti? Top secret, ma sicuramente solo dalla cerchia familiare.

Gli scatti, che stanno raggiungendo un milione di like, sono stati fatti in due momenti e luoghi diversi. Le foto del Principe George con la maglietta della nazionale inglese vengono dal giardino di Kensington Palace, mentre la terza durante una recente vacanza di famiglia. Kate Middleton scatta ogni anno le foto utilizzate per festeggiare il compleanno dei suoi bambini. Quella per la fotografia è una vera e propria passione per lei.

Una curiosità ? Il Principe George non sa ancora che sarà Re, ignora totalmente il suo futuro, come riportano i media inglesi, e mamma Kate e papà William pare non sappiano ancora come dirglielo.