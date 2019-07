Il Principe George prende lezioni di tennis da Roger Federer

Kate Middleton ha rivelato che il Principe George ha ricevuto qualche lezione di tennis dal campione Roger Federer. Infatti, la Duchessa di Cambridge, durante la settimana del torneo di Wimbledon 2019, ha raccontato questo aneddoto alla capitana della squadra femminile inglese Anne Keothavong.

George sarebbe un grande appassionato di tennis, così i suoi genitori hanno realizzato un suo sogno e gli hanno fatto conoscere il suo idolo.

Il Principe George e Roger Federer, il tennista svizzero che ha vinto ben 8 volte Wimbledon, hanno fatto una partita insieme, nella residenza di famiglia nel Norfolk. Pare che il campione abbia impartito qualche lezione a Baby George, dandogli alcune dritte su come giocare al meglio. Una passione, quella per il tennis, comune nella Famiglia Reale inglese, ma passata al piccolo Principe da mamma Kate.

La Duchessa, infatti, è una vera appassionata di questo sport, e lei e sua madre Carole non perdono l’opportunità ogni anno di assistere almeno ad un match dell’importante campionato di tennis. Kate è stata, del resto, soprannominata la Regina di Wimbledon, per i suoi look impeccabili per l’occasione. Questa settimana abbiamo visto Kate in bianco, con un abito di Suzannah Crabb.

Meghan Markle, invece, è stata al centro di una serie di polemiche per essersi presentata in jeans sulla tribuna reale per assistere a un match della sua amica Serena Williams al torneo.

Dai Cambridges Roger Federer è ormai di casa. Il campione ha partecipato al matrimonio di Pippa Middleton ed è stato premiato da Kate a Wimbledon 2017 con tre baci, come si usa in Svizzera. Il Principe George sarà un campione di tennis, allontanandosi dal polo, lo sport più amato tra i Windsor?