Il Principe Harry sarà a Roma il 24 maggio prossimo per una importante partita di polo di beneficenza: peccato per chi avrebbe voluto vedere in Italia la famiglia al completo, in quanto Meghan Markle rimarrà a casa con il piccolo Archie, a Frogmore Cottage. Non si tratterà, del resto, di una visita ufficiale per il Duca di Sussex, ma solo di un evento sportivo, seppur molto importante.

Il Principe Harry arriverà al Roma Polo Club, in via dei Campi Sportivi 43, il 24 maggio, probabilmente solo per poche ore, per presenziare alla partita di polo benefica.

Il Duca di Sussex è stato invitato dal suo grande amico e capitano del Charity Team, l’argentino Nacho Figueras. Sua moglie, Delfina Blaquier, pare sia molto amica di Meghan Markle, che però come detto non ci sarà.

Il match serve a raccogliere fondi per la Sentebale, associazione che aiuta tantissimi giovani colpiti da HIV nell’Africa meridionale.

Un principe a cavallo, ci verrebbe da dire, il Principe più amato da tutti. Sì, perché la notizia ha già mandato in visibilio i fan, sempre più numerosi, di Harry, che sperano di riuscire a vederlo a Roma. Speranze vane, secondo Hello! Harry tornerà subito a casa da Meghan e Archie appena finito il match.

Non disperiamo, però, la Duchessa ama tantissimo l’Italia, e la famiglia potrebbe tornare presto nel nostro paese per una vacanza, forse proprio in estate. Nell’attesa di scoprire i possibili look made in Italy di Meghan Markle, aspettiamo qualche scatto del Principe Harry alla partita di polo.

Non è chiaro se parteciperà all’evento per la premiazione o prenderà parte proprio alla gara. Infatti, il Principe Harry, come suo fratello William e sua cugina Zara, cavallerizza professionista, ha partecipato a varie gare di polo. Una delle ultime proprio con accanto Meghan Markle, alla Sentebale ISPS Handa Polo Cup, e i due si sono baciati appassionatamente a fine gara, infrangendo come sempre ogni protocollo.