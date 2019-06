Principe Louis: debutto da protagonista al Trooping the Colour 2019 con i vestiti dello zio Harry

Il Principe Louis, figlio di Kate Middleton e del Principe William, è stato il protagonista indiscusso durante la parata del Trooping the Colour in onore del compleanno della Regina Elisabetta II, suo debutto negli impegni ufficiali. Il piccolo di casa Windsor ha incantato tutti tra smorfie, saluti e applausi, divertendo i Duchi di Cambridge che non sono riusciti a trattenere le risate.

Se alcuni media inglesi hanno parlato di un bambino indisciplinato, che ha più volte messo il pollice in bocca, tolto da mamma Kate, il resto del mondo lo ha adorato. Il Principe Louis riprende la scia di suo fratello, il Principe George, amatissimo sul web e protagonista di meme e post ironici. “Coso“, come amorevolmente ribattezzato su internet perché assente dalla scena pubblica fino ad oggi, ha avuto la sua rivincita.

Sempre in movimento sul balcone di Buckingham Palace, dove tutta la Royal Family si è riunita al termine della parata, il Principe Louis ruba la scena a tutti. Mentre il Principe George si annoia, lontano dall’inseparabile cugina Savannah Philips, e la Principessa Charlotte dispensa saluti al popolo, Louis fa divertire Kate e William. Un piccolo principe, un anno lo scorso 23 aprile, ribelle dice qualcuno, e pare che Elisabetta II non ami molto questa vivacità.

Il Principe Louis, prima tra le braccia di Kate Middleton, poi del Principe William, indossa un completino vintage. Infatti lo aveva già messo su quello stesso balcone nel 1986 il Principe Harry alla sua età. Il web non ha mancato di ironizzare sulla mania del riciclio della Duchessa di Cambridge.

Louis conquista, tra l’altro, anche la copertina della rivista Hello! grazie al suo fare divertente, e siamo pronti a giurare che Baby George non debba sottovalutare il suo fratellino. Non vediamo l’ora di scoprire cosà farà il Baby Principe nella sua prossima apparizione pubblica.