Il Principe William ringrazia la folla accorsa per ricordare il compleanno di Lady Diana

Il Principe William ha ringraziato di persona la folla di sudditi in veglia fuori da Kensington Palace per ricordare il compleanno di Lady Diana. La Principessa, infatti, nata il 1° luglio del 1961, avrebbe compiuto 58 anni, e come ogni anno tante persone comuni si riuniscono per onorare la sua memoria e festeggiare questa data. Erano circa le 7 di sera quando William ha attraversato i cancelli e si è fermato a parlare e ringraziare queste persone una per una.

Una scena commovente, specie per i tanti che, in fila silenziosamente, ieri hanno ricordato Lady D. Diana Spencer era legatissima ai suoi figli, che ieri però hanno preferito non postare nessun ricordo sui profili social, vivendo il loro dolore come sempre privatamente. William, però, non ha resistito, ha voluto incontrare le tante persone accorse per la veglia.

“William è proprio il degno erede di sua madre“, ha detto qualcuno dei presenti commosso. “Non ce lo aspettavamo, è stato un gesto bellissimo“, hanno detto altri intervistati dal Daily Mail. Pochi minuti, qualche stretta di mano, il racconto della loro storia, il Principe William per una volta non ha seguito il protocollo ma i sentimenti. Proprio lui che, a differenza di suo fratello Harry, non parla quasi mai di mamma Diana.

In tanti ieri hanno sottolineato l’importanza di ricordare la sua figura, anche per le nuove generazioni che non l’hanno conosciuta. Diana è stata una rivoluzionaria a corte, che ha sdoganato l’alta moda, l’approccio genuino con i sudditi, la presenza sul campo dei Reali riguardo a temi forti.

Kate Middleton purtroppo non era lì ieri, impegnata in un altro evento. La Duchessa di Cambridge, infatti, ha partecipato all’inaugurazione del Royal Hampton Court Palace Garden Festival, una fiera di giardinaggio simile al Chelsea Flower Show. Kate è stata fotografata circondata da bambini, intenta a spiegare loro, in un abito estivo firmato Sandro, curiosità sulla natura.