La Principessa Charlotte tra pochi giorni inizierà la scuola, e per l’occasione dovrà utilizzare un nuovo cognome. Infatti, come già avvenuto al Principe George, la figlia di Kate Middleton e del Principe William verrà chiamata Charlotte Cambridge, seguendo il Ducato dei suoi genitori.

Pare che la bambina tema questo cambiamento, in vista del primo giorno di scuola.

La scuola inizierà ufficialmente per i Principi George e Charlotte il prossimo 5 settembre, presso l’istituto St Thomas’s Battersea. La Principessa seguirà quindi le orme di suo fratello che, secondo fonti vicine a Palazzo, sarebbe molto protettivo verso Charlotte e Louis, e seguirebbe passo passo sua sorella. La retta annuale si aggira intorno ai 7mila euro.

Ma perché Charlotte dovrà cambiare cognome? Seppure ogni famiglia reale ne abbia uno, in questo caso Mountbatten-Windsor, solitamente non viene utilizzato dagli eredi duranti gli studi. Si preferisce, alle volte anche per alleggerire loro il carico, scegliere un cognome fittizio, pur sempre con radici di famiglia.

Così, se i Principi William e Harry a scuola usavano il cognome Wales, proveniente dal titolo di Principe di Galles di Carlo, quello scelto per George, Charlotte e Louis è Cambridge. Lo stesso avverà con Archie Harrison, che prenderà come cognome Sussex.

Intanto c’è molta attesa per il primo giorno di scuola di Charlotte. Se Kate Middleton aveva dovuto rinunciare al primo giorno di scuola di George, perché in attesa di Louis, la famiglia al completo non mancherà in questa occasione.

Per celebrare il primo giorno di scuola della Principessa Charlotte, Kensington Palace organizzerà probabilmente un piccolo servizio fotografico prima dell’inizio delle lezioni, per la gioia dei fan reali.