Profumi donna, le novità dell’Autunno-Inverno 2019/2020

Carnali, avvolgenti, seducenti: sono i profumi donna 2019 che riscalderanno l’autunno con le loro fragranze.

Ma quali sono le novità e le note dei profumi in arrivo sugli scaffali? Illumineranno con accordi floreali, stuzzicheranno con note agrumate, avvolgeranno nel sandalo e nel muschio.

Ecco note olfattive e prezzi dei 10 nuovi profumi donna 2019 preferiti dalla redazione di DireDonna.

Gucci Mémoire d’une Odeur: prima fragranza universale della Maison, trascende i generi ed esplora il potere dei ricordi. Miscelato dal maître parfumeur Alberto Morillas, sotto la visione creativa di Alessandro Michele, il profumo dà origine a una nuova famiglia olfattiva: Minerale Aromatica. Cresciuta nei giardini dei dintorni di Roma fin dal XVI e XVII secolo, la Camomilla Romana fonde la sua intensa nota verde con quella del Gelsomino Corallo Indiano, un fiore noto per il suo profumo, che si fa più intenso di notte. I sentori dei Muschi donano profondità alla fragranza, mentre Cedro e Sandalo esaltano l’intensità della struttura. Prezzo consigliato: da 83 a 113 euro Acquista ora

Gabrielle Chanel Essence: interpretazione floreale, solare e voluttuosa firmata da Olivier Polge, ispirata a Gabrielle Chanel. Come un nettare di profumo, l’Essence è un concentrato floreale, costruito intorno a quattro fiori: il gelsomino, esotico e intenso, l’ylang-ylang, dalle note fruttate e luminose, il fiore d’arancio, fresco e frizzante, e la tuberosa di Grasse, sontuosa e intensamente femminile. Considerato il più ammaliante di tutti i fiori, qui la tuberosa di Grasse è sublimata. Illuminando tutta la fragranza, le conferisce un ricordo caldo e avvolgente. Prezzo consigliato da 96 a 134 euro Acquista ora

Joy by Dior Intense: eau de parfum creata da François Demachy è una fragranza sfaccettata da mille sfumature. Il Bergamotto agrumato e il Mandarino esplodono all’unisono con i fiori. La Rosa, utilizzata in Essenza e in Assoluta e il seducente Gelsomino si uniscono a questi frutti succosi in un sorriso vibrante. Il Sandalo caldo e cremoso che ci avvolge con dolcezza. Firma intima, il soffio chiaro e poudrè dei muschi crea l’effetto di un contatto pelle a pelle tenero e sensuale. Prezzo consigliato da 68 a 134 euro Acquista ora

Libre di Yves Saint Laurent: primo Floral Lavander. la tensione tra l’ardente sensualità dei Fiori d’Arancio del Marocco e l’audacia della Lavanda francese con un twist sensuale e femminile. La Note di testa: olio essenziale di mandarino- olio di neroli (arancio amaro) – olio di lavandin francese – olio di ribes nero Note di cuore: olio essenziale di lavanda- assoluta di gelsomino di sambac- assoluta di gelsomino grandiflorum- assoluta di fiori d’arancio del Marocco Note di fondo: estratto di vaniglia del Madagascar- olio di legno di cedro- accordo ambra grigia – muschio bianco Prezzo consigliato da 75 a 145 euro Acquista ora

Tiffany & Love Eau de Parfum for Her: un ingrediente protagonista, il “blue sequoia”. Questa vivace nota legnosa fa da base alla fragranza realizzata dai celebri maître parfumeur Honorine Blanc e Marie Salamagne. È un profumo legnoso e fiorito. La fragranza si apre con un’esplosione di note di testa luminose e frizzanti, grazie al basilico blu, un ingrediente botanico sviluppato in esclusiva per Tiffany e abbinato al pompelmo per donare una freschezza aromatica. Le note di cuore sono caratterizzate dal dolce bouquet fiorito del neroli, abbinato a note di fondo realizzate con una miscela legnosa a base di “blue sequoia”, vetiver e legno di cedro, per creare un profumo femminile e sfaccettato. Prezzo consigliato da 99 a 139 euro Acquista ora

Pale Blue Eyes di Roos & Roos: dedicato al mitico pezzo di Lou Reed, leader dei Velvet Underground, è una eau de parfum carnale ed evanescente. La fragranza di mandarino duetta con la scoppiettante effervescenza fruttata del Ribes Nero di Borgogna. Assoluta di tuberosa, proveniente dall’India, con assoluta di violetta portano al cuore un carattere unico. Il fondo è ricco di Vetiver Haitiano che rivela un magnifico accordo legnoso con accenti fumé. La fragranza sboccia con la sensualità di Sandalwood e di Cashmeran. Prezzo consigliato: da 85 a 135 euro

Forever di Laura Biagiotti: ricorda attimi e persone attraverso la sua forza evocativa, ma soprattutto ha una grande forza aspirazionale che ci proietta nel futuro vestendo sogni, progetti, trasformazioni. Forever coglie l’attimo e lo rende infinito, così come è infinito l’amore che ogni donna dona nella sua vita, con generosità e passione. Il flacone riproduce in verticale il simbolo dell’infinito che celebra l’amore delle donne senza limiti per definizione. Prezzo consigliato da 49 a 85 euro Acquista ora

For Her by Emanuel Ungaro: il profumo creato da Jerome di Marinosi apre con note amare di mandorla verde, pera luminosa e succosa prugna per poi avvolgersi nella sensualità dei fiori bianchi: la tuberosa si fonde negli accenti fruttati di gelsomino e nella delicatezza dell’acqua di fiori d’arancio. L’eleganza chypre del fondo, costruito su un duo di patchouli e legno di sandalo, si scalda in una morbida scia di musk e vaniglia. Prezzo consigliato da 20 a 30 euro

Signorina Ribelle di Salvatore Ferragamo: fragranza nata dal naso Sophie Labbé che esalta ingredienti comuni con miscele inaspettate. Note fruttate di mandarino e pera rossa vibrano di pepe rosa e conducono all’esplosione floreale al cuore dell’essenza, dove fiori d’arancio e di Tiaré si intrecciano a una delicata molecola di Ylang Ylang creata appositamente per questa fragranza. Al cuore femminile fa da contrasto un elegante fondo woody, definito da note di legno di sandalo e musk arricchite dall’inaspettato tocco gourmand del gelato alla vaniglia e dal pizzico esotico dato dal cremoso latte di cocco. Prezzo consigliato da 56 a 104 euro Acquista ora