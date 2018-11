Flaconi in edizione limitata, cofanetti preziosi e fragranze per la casa super chic: l’universo dei profumi del Natale 2018 è pronto con infinite proposte tra cui trovare i regali di Natale giusti per l’amica dai gusti difficili e per quella sempre attenta alle tendenze, per una sorella appassionata di essenze e per la cugina che adora i pensieri più ricercati.

Da Jo Malone a Byredo, per le fragranze di nicchia, da Dior fino a Tiffany per quelle legate alle maison più blasonate, la redazione di DireDonna ha stilato una lista delle novità, dei cofanetti e delle essenze per la casa più esclusive, tra cui scegliere – perché no – anche qualche regalo da segnalare al proprio Babbo Natale…

Cofanetti Natale 2018

Jo Malone: la Luxury Cologne Collection contiene 25 miniature da 9 ml ognuna delle Colonie e Colonie Intense più amate di Jo Malone, da indossare da sole o sovrapposte secondo l’arte del Fragrance Combining.

Diptyque: il cofanetto in legno intagliato contiene L’Eau, primo profumo Diptyque, sapiente miscela di spezie, chiodi di garofano, cannella, note fiorite e boisé, Insieme, i pomander di Culpeper, arance tempestate di chiodi di garofano.

Dior: in un’esclusiva confezione a tema natalizio, Dior propone J’Adore Eau de Parfum spray da 50 ml insieme al Latte corpo sublimante da 75 ml: un bouquet floreale dove i fiori più belli si esprimono con sensualità e freschezza.

Lancôme: propone in edizione limitata un set fragranze della sua fragranza più celebre, del gruppo Floreale Fruttato Gourmand, La Vie Est Belle Eau de Parfum in flacone da 50ml e travel size da 10ml.

Mugler: Aura Mugler è costruito attorno a una liana selvatica, espansiva e profonda a cui fanno eco un cuore vegetale e un cuore animale, sensuale e felino. Nel coffret, Eau de Parfum nel flacone ricaricabile da 30 ml, insieme ai complici bain, gel doccia e latte corpo in taglia viaggio.

Set prezioso quello proposto da Penhaligon’s: Empressa nella tenera fragranza da 100 ml e la nutriente crema per il corpo. Luccicante di pepe rosa brillante, arancio e pesca, e ricamato con rose e neroli, la nota patchouli è modernizzata dalla dolcezza della vaniglia e del cacao.

Jean Paul Gaultier: per Natale Jean Paul Gaultier invita a scoprire il cofanetto metallizzato rosa e rosso, decorato con le gambe Scandal. Al suo interno un flacone di Scandal Eau de Parfum e la sua body lotion profumata in uno scrigno di velluto rosso.

Acqua di Parma: il set di Peonia Nobile include l’eau de parfum da 100 ml, gel lussuoso per il bagno 75 ml, crema lussuosa per il corpo 75 ml. Un’edizione speciale per le festività e in una cappelliera decorata con le illustrazioni dell’artista britannico Clym Evernden.

Profumi: le novità esclusive del Natale 2018

Nel 2018 Guerlain celebra il 110° anniversario di Muguet, lanciato da Jacques Guerlain nel 1908, con una creazione d’eccezione immaginata come la quintessenza di Guerlain. Delicatamente satinato per l’occasione, il flacone racchiude la fragranza Muguet, reinterpretata da Thierry Wasser, i cui effluvi dalle note di bergamotto, gelsomino e rosa annunciano la primavera. Di Guillemette la creazione floreale dalla straordinaria voluminosità e leggerezza.

Edizione limitata extra lusso per N°5 Grand Extrait di Chanel: Sfaccettato come un diamante, il flacone Baccarat, tutto in cristallo “rouge à l’or”, è realizzato con una tecnica che prevede la fusione progressiva tra il cristallo chiaro e la polvere d’oro 24 carati, all’esatta temperatura di 540 gradi. Un prodotto d’eccezione realizzato su misura, come un’autentica opera d’arte,di cui esistono solo 55 esemplari in tutto il mondo, numerati e incisi a mano.

Profumi Natale 2018: fragranze per la casa

Fornasetti: È decorato con il motivo di sardine di Piero Fornasetti il diffusore a base di olio essenziale profumato con la firma del marchio Otto, creato dal maestro profumiere Olivier Polge, infuso con timo aromatico e lavanda, iris legnoso, incenso e betulla.

Byredo: artigianato e alta qualità per Byredo, che crea candele sono a mano in Francia e conservate in vetro soffiato a bocca. Questa versione di cera nera Ambre Japonais ha un caratteristico profumo speziato da generose note di testa di semi di coriandolo e pepe nero, arrotondate da ricche e dolci note di bourbon e vaniglia.

L’Occitane: la Candela Solidale in edizione limitata Unicef ha design esclusivo Castlebajac Paris. Il 100% dei ricavi derivanti dalla vendita di questa candela profumata al fiore di ciliegio, saranno devoluti a programmi di approvvigionamento di vitamina A per Unicef. L’Organizzazione Mondiale della sanità ha classificato la carenza in vitamina A come un problema di sanità pubblica che colpisce 1/3 dei bambini di età inferiore a 1 anno. Due approvvigionamenti all’anno di vitamina A, possono aiutare a prevenire la cecità infantile.

Zara Home: il pack da tre minicandele di Zara Home contiene le fragranze di Gingerbread, White Jasmine e Black Vanilla. La bugia è realizzata con cera 100% vegetale con fragranza. La durata approssimativa di ciascuna candela è di 10 ore.

Acqua dell’Elba: il Cofanetto Mare di Acqua dell’Alba contiene il profumatore d’ambiente, il deo ambiente, la candela profumata e i gessi profumati. Un accordo fresco creato con le note di limone, rosmarino, giglio di mare, alghe marine, cisto di mare e legni di macchia mediterranea.