Dopo le anticipazioni che ci hanno permesso di dare uno sguardo ai primi look, il luxury bridal brand spagnolo presenta finalmente i suoi abiti da sposa per il prossimo anno con la collezione Pronovias 2019 e la collezione Atelier Pronovias 2019, disegnate dal direttore artistico Hervé Moreau. Al centro di ogni creazione una donna glamour, moderna, che segue le tendenze, ma anche romantica e preziosa.

La collezione Pronovias 2019 prende vita grazie a un’ampia varietà di proposte, con silhouette che si adattano perfettamente al corpo abbracciando la figura femminile ed esaltandone la bellezza.

La collezione Atelier Pronovias 2019 IN BLOOM si ispira ai giardini Giverny di Monet, in cui elementi diversi della natura convivono in armonia e raggiungono il massimo splendore quando luce e colore li sfiorano.

Curiose? Ecco i modelli più belli e le caratteristiche esclusive degli abiti da sposa parte della collezione Pronovias 2019 e della collezione Atelier Pronovias 2019.

Collezione Sposa Pronovias 2019

Gli abiti Pronovias 2019 sono pensati per soddisfare i desideri di tutti i tipi di spose. La collezione è completata da capsule collection come Plus, Separates e una linea in edizione limitata di vestiti “senza tempo”. Cosa aspettarsi dalle nuove proposte?

Vestibilità . Nelle creazioni Pronovias, il design non tralascia mai la vestibilità e dà vita a un sostegno perfetto con diversi volumi per diverse silhouette, offrendo comunque il massimo comfort.

. Nelle creazioni Pronovias, il design non tralascia mai la vestibilità e dà vita a un sostegno perfetto con diversi volumi per diverse silhouette, offrendo comunque il massimo comfort. Modelli . La collezione si distingue per la varietà di modelli, sempre al passo con le tendenze. Dagli abiti da sposa da principessa a quelli contemporanei A-line, con taglio impero per tutti i tipo di fisico, passando per gli eleganti vestiti a sirena, ce n’è i gusti e le esigenze di ogni sposa.

. La collezione si distingue per la varietà di modelli, sempre al passo con le tendenze. Dagli abiti da sposa da principessa a quelli contemporanei A-line, con taglio impero per tutti i tipo di fisico, passando per gli eleganti vestiti a sirena, ce n’è i gusti e le esigenze di ogni sposa. Tessuti . Il 2019 vuole tessuti leggeri, tra cui chiffon, tulle, guipure e merletti, a creare composizioni squisite e giochi di trasparenze con forme geometriche e stampe floreali. La scelta cade sul crêpe per gli abiti con silhouette a sirena, mentre mikado e organza diventano una tela su cui dar vita alla creazione negli abiti completi A-line e da principessa. Le applicazioni, poi, danno vita a brillanti dettagli su corpetti, schiena o cinture, per aggiungere un tocco speciale.

. Il 2019 vuole tessuti leggeri, tra cui chiffon, tulle, guipure e merletti, a creare composizioni squisite e giochi di trasparenze con forme geometriche e stampe floreali. La scelta cade sul crêpe per gli abiti con silhouette a sirena, mentre mikado e organza diventano una tela su cui dar vita alla creazione negli abiti completi A-line e da principessa. Le applicazioni, poi, danno vita a brillanti dettagli su corpetti, schiena o cinture, per aggiungere un tocco speciale. Schiena scoperta . Se il fisico ve lo permette, uno dei trend dell’anno – e della collezione, ça va sans dire – è la suggestiva scollatura sulla schiena, da compensare con il collo alto, in abiti minimalisti e con taglio a sirena.

. Se il fisico ve lo permette, uno dei trend dell’anno – e della collezione, ça va sans dire – è la suggestiva scollatura sulla schiena, da compensare con il collo alto, in abiti minimalisti e con taglio a sirena. Versatilità. Il cambio d’abito, tra cerimonia e ricevimento o tra cena e serata danzante, sembra ormai un’esigenza imprescindibile della sposa contemporanea. Maniche staccabili, gonne lunghe che si accorciano, separé permettono di variare il look senza sacrificare comodità, stile, eleganza.

Le proposte Atelier Pronovias 2019

Realizzata a mano nell’Atelier Pronovias di Barcellona, la collezione Atelier Pronovias 2019 è un tripudio di splendidi fiori in boccio che prendono spunto dai luoghi amati e ritratti da Claude Monet in capolavori come Lo stagno delle ninfee o Il ponte giapponese. Pezzi unici, abiti da sogno che diventano realtà, creazioni haute couture che possono essere personalizzate all’insegna dell’esclusività. Ecco in cosa si fa sentire, nella nuova collezione, l’impronta dell’anima del designer.