Per molto tempo in Italia la data di questa ricorrenza è stata fissata all’8 maggio, ma da qualche anno è divenuta mobile: quando è la Festa della Mamma 2019 e da dove nasce la sua tradizione?

Quest’occasione si festeggia un po’ in ogni parte del mondo, anche se non tutti i Paesi lo fanno nella stessa data: dal Mother’s Day degli anglosassoni alla Fête des Mères in Francia, in questo giorno speciale si celebrano non solo le mamme, ma anche la maternità e le figure materne in generale.

Un momento per ricordare alle persone che ci hanno dato la vita e a quelle che ci hanno “fatto da mamma” quanto siano speciali, oltre che per cementare l’unione tra donne e per celebrarle nei loro diversi modi di essere madre.

Vediamo, ora, per non farci trovare impreparati e dedicarle almeno un biglietto di auguri speciale e un regalo, quando è la Festa della Mamma 2019, con la data italiana e la storia di questa tradizione.

Quando è la Festa della Mamma 2019: la data

Se in passato in Italia per anni la Festa della Mamma è stata celebrata il giorno 8 maggio, indipendentemente da quando cadesse, da qualche tempo la data è fissata alla seconda domenica di maggio, come in molti altri stati come Usa, Germania, Austria, Belgio, Turchia, Finlandia, Svizzera, Brasile, Australia.

Nel nostro paese, quindi, la Festa della Mamma 2019 è il 12 maggio.

Come nasce la tradizione della Festa della Mamma

Le origini della Festa della Mamma si perdono nella notte dei tempi. Già nel mondo antico greci e romani festeggiavano le madri durante le celebrazioni dedicate alla fertilità e alle divinità femminili (Potnia, Titana Rhea, Cibele). Con l’avvento del cristianesimo alle feste pagane si sovrappongono nuove celebrazioni (come successo anche con il Natale, il Mercoledì delle Ceneri etc) e alla Madonna viene dedicato l’intero mese di maggio, nonché la quarta domenica di Quaresima.

La Festa della Mamma vera e propria deriva da tradizioni diverse di paese in paese, nate a cavallo tra Ottocento e Novecento, poi confluite nell’epoca della globalizzazione in un unico appuntamento annuale, che si tiene più o meno per tutti in maggio, basato purtroppo sull’aspetto commerciale della ricorrenza.