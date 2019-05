Rattan, ed è subito estate, voglia di paradiso perduto: questa fibra naturale derivata da diversi tipi di palme rampicanti è l’ideale per soluzioni di design giardino – grazie alla sua resistenza – e per arredare gli interni di una casa con un tocco del sapore esotico.

Divani, tavolini, librerie, cassapanche, letti, sono tanti i mobili che si possono realizzare con questo legno affascinante, che spesso viene “cotto” al vapore per modellarne con maestria artigianale le curve.

E se in casa si inserisce facilmente grazie a ceste, vassoi e complementi di arredo, ma anche comode poltrone e sedie a dondolo, all’aperto a farla da padroni sono set con tavolini e sedie e sdraio prendisole.

Il rattan, sebbene economico e sostenibile, è capace di regalare uno stile vintage e informale sì, ma anche sofisticato ed elegante. Basti pensare al fatto che anche una Maison come Dior l’ha scelto per la sua collezione casa 2019.

Se avete voglia di rinnovare gli interni o di arredare giardino, balcone o terrazzo con il rattan, ecco le soluzioni di design da non perdere per farlo senza perdere d’occhio le tendenze dell’anno in fatto di mobili e complementi arredo.

Il coffee set in rattan è un classico arredo per la terrazza, il balcone, il patio e a bordo piscina. Leggero e quindi facile da spostare e durevole, Ayamonte di Leroy Merlin è composto da tavolino rettangolare con piano in vetro, due poltrone e un divanetto con cuscini inclusi. Prezzo 1.599 euro.

Come portariviste o per gli asciugamani a bordo piscina scegliete un oggetto elegante e sofisticato come il cesto in rattan fatto a mano con manici in pelle di Coin Casa. Prezzo 22,90 euro.

Aggiungete un pizzico di stile alla vostra piccola giungla personale con il portavaso in rattan intrecciato di H&M Home, da abbinare volendo agli altri pezzi della serie, dal vassoio al grande cesto passando per il vaso pendente, sempre nello stesso materiale. Prezzo 24,99 euro.