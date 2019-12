Regali per la casa: pensierini di Natale

Siete in ansia da prestazione per i regali di Natale? Abbiamo in serbo per voi tante idee originali ed economiche per fare dei pensierini di Natale pensati all’insegna del design e dell’utilità in cucina. I regali per la casa sono infatti sempre ben graditi e possono essere fatti tranquillamente online.

Se sotto l’albero volete regalare qualcosa che possa piacere a tutti le Yankee Candle, nelle profumazioni stagionali, sono il dono più gettonato. Per gli amanti della cucina i tritatutto e le bilance digitali sono un ottimo affare, acquistabili in rete a prezzi davvero competitivi.

Se il piacere del caffè è prezioso per il destinatario del vostro regalo a seconda del budget a disposizione potete regalare un set di coppette da gelato o una macchina da caffè. E ancora decorazioni Thun, diffusori per l’ambiente e perché no, idee più easy, come le caraffe da cucina.

Vediamo insieme le 10 idee scelte da DireDonna per i pensierini di Natale per la casa.

Yankee Candle Christmas Eve

La candela più acquistata nella sua versione natalizia. La fragranza Christmas Eve ha note di arancia, cannella, frutti di bosco e violetta. Questa è la versione da 650 ml, ma esiste anche in formati più piccoli ed economici.

Prezzo consigliato: 26,76 euro

Bilancia da cucina AmazonBasics

Questa bilancia da cucina digitale è economica e funzionale. Realizzata in acciaio inox, ha un ampio display LCD. Il pulsante di tara vi permette di visualizzare solo il peso netto, sottraendo quello dell’eventuale contenitore.

Prezzo consigliato: 12,57 euro

Nescafé Dolce Gusto

Questa macchina da caffè espresso è essenziale e dal design moderno che si adatta a ogni cucina. Funziona a capsule, per ogni tipo di caffè e le nuove bevande del brand, come tè e infusi.

Prezzo consigliato: 39,90 euro

Tenswall Diffusore Atomizzatore

Questo diffusore di aromi ed essenze è tra i più acquistati del momento. Funge anche da purificatore d’aria e umidificatore. Puoi scegliere la durata della sua azione da una fino a sei ore.

Prezzo consigliato: 22,99 euro

Set 6 coppette gelato Seletti

Questo set di coppette da gelato con palettine in porcellana è minimal ed elegante. Hanno un diametro di circa 8 centimetri, e una profondità di 5. Non possono essere utilizzate in forno.

Prezzo consigliato: 36,00 euro

Angelo custode Thun

Un regalo classico per il Natale è una decorazione Thun. L’angelo custode in ceramica dipinta a mano è l’icona storica del brand. Da pulire solo con un panno morbido asciutto.

Prezzo consigliato: 16,90 euro

Tritatutto Kenwood

Un piccolo elettrodomestico che non può mancare in cucina. La ciotola ha una capacità di 500 ml, la lama trita anche il giacchio, e ha due velocità. Inclusi piattino e spatola per la maionese.

Prezzo consigliato: 30,00 euro

Decorazione Annuale Swarovski

Questa splendida decorazione natalizia a forma di fiocco di neve con l’incisione 2019 arricchirà di glamour i vostri regali. Realizzata in cristallo puro ha 90 scintillanti sfaccettature.

Prezzo consigliato: 58,95 euro

Angelo con bacio Rosenthal Classic

Restiamo in tema decorazioni con questo angioletto bianco opaco in porcellana della collezione Rosenthal Classic. Un finissimo oggetto decorativo, che può adornare la casa anche in periodo non Natalizio.

Prezzo consigliato: 16,90 euro

Caraffa Tiffany Guzzini

Chiudiamo la nostra lista di consigli con questa pregiata caraffa Guzzini, in plastica con effetto vetro. Ideale per pranzi e merende all’aperto, ma anche per impreziosire una tavola elegante.

Prezzo consigliato: 19,50 euro

