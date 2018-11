I regali di Natale per bambini 2018 saranno quelli per cui, anche quest’anno, si spenderà di più: Babbo Natale, si sa, è particolarmente generoso con i più piccoli e ama riempire il suo sacco con giocattoli, capi di abbigliamento e gadget tecnologici.

Come ogni anno, le letterine per la Lapponia sono piene di richieste e spesso decidere cosa incartare non è facile. La redazione di DireDonna corre in aiuto di madri e padri, ma anche di zii e zie alle prese con i regali di Natale per bambini.

Regali di Natale per bambini 2018: tecno

Hasbro Vtech, 171603, Kidizoom DX è lo smartwatch per bambini di ultima generazione. L’ orologio ha la funzione di scattare foto, registrazione voce, sveglia, giochi, contapassi, orologio di apprendimento, calcolatrice e calendario. Disponibile in rosa e in blu.

PlayStation VR è il visore per PS4: permette agli ambienti 3D ultra realistici di prendere vita con uno schermo OLED su misura.Il coinvolgimento a 360 gradi di PS VR e la grafica fluida e latenza ultra ridotta contribuiscono a creare un universo di gioco straordinariamente coinvolgente. Il set include una copia digitale di PlayStation VR Worlds e una copia fisica di Resident Evil VII: Biohazard.

Fire HD 8 2017 di Amazon è un tablet a basso costo, facile da usare, robusto e durevole perfetto per bambini dai 6 anni in su. La batteria che dura fino a 12 ore, ha uno schermo HD da 8”, processore quad-core da 1,3 GHz, 1.5 GB di RAM e Dolby Audio.

Evolution Robot di Clementoni prima si costruisce poi si comanda per dare avvio al gioco vero e proprio. Dotato di braccia mobili e meccaniche, ha due ruote che gli consentono di spostarsi facilmente nello spazio in cui si trova. I comandi sono presenti sul petto del robot intelligente. Si programma manualmente o attraverso smartphone e tablet.

Parrot Hydrofoil Minidrone è un drone compatto capace di volare anche a pelo d’acqua grazie alla sua base galleggiante. Si pilota da telefono tramite Bluetooth grazie all’applicazione Parrot Dedicate. Il quadricottero è caratterizzato da un sensore sulla base che da una grossa mano all’utente a controllare il drone in fase sia di decollo che atterraggio.

Regali di Natale per bambini 2018: abbigliamento

Arthon è il piumino Moncler con dettaglio grafico sulla schiena. È parte del progetto “Warmly Moncler” per UNICEF.

Vestitino con coulisse in cotone con motivo tartan di Burberry.

Abito in cotone stampato Dolce & Gabbana ispirato alla collezione donna.

Felpa con Stampa Korky the Cat in morbido pile di Stella McCartney.

T-shirt in cotone bianco di Comme des Garçons Play Kids con design stampato, maniche corte.

Vestito di Zara con collo rotondo e maniche lunghe. Tasche frontali e stampa animalier.

Camicia di Zara a manica lunga con chiusura frontale a bottoni. Tasca sulla pettorina e stampa a righe.

Morbido maglione di Minou della Disney in maglia, con occhi e naso ricamati, con finiture a costine.

Pigiama bimbi Paperino Disney Store è composto da una maglietta a maniche lunghe con una grande immagine del personaggio e da un paio di pantaloni slim fit a righe.

Abito senza maniche di H&M in tessuto jacquard con fili glitter e sottogonna in tulle.

Maglia Star Wars di H&M a maniche lunghe in morbido jersey di cotone con motivo davanti.

Regali di Natale per bambini 2018: giocattoli

Micro Cruiser Blu è un monopattino con un manubrio da bicicletta e dalle grandi ruote. Conquisterà subito i ragazzini. la pedana corta e le ruote da 200 mm sono appositamente studiate per una maggiore scorrevolezza su strada. Pieghevole e salvaspazio, per essere portato dappertutto. Da 7 anni.

L.O.L. Surprise Pop Up Store è il playset con la boutique di moda, la pizzeria e altri negozi e una misteriosa L.O.L Surprise! 1 bambola inclusa. Il set si può aprire completamente per diventare un espositore e contenere fino a 55 bambole dalle tua collezione L.O.L Surprise. Da 3 anni.

Poopsie è l’amico unicorno con un magico pancino che va nutrito con il cibo in polvere per unicorni; dopo l’acqua con il biberon si fa sedere sul vasino glitterato. Il colore dello slime è sempre segreto e si scopre una volta che è uscito. Lo slime si può personalizzare con il glitter e la profumazione inclusa.

Il Resort di Heartlake City Lego Friends 41347 è dotato di atrio, ristorante, bar, terrazza con area DJ e 2 camere da letto. La monorotaia gira intorno al parco acquatico con spogliatoio, 2 acquascivoli e un secchio per gli spruzzi, oltre a una spiaggia con scooter d’acqua, parasailor e postazione per il bagnino. Il set include 4 mini-doll e un delfino. Da 7 anni

Il Razzo spaziale con rampa di lancio Playmobil è una capsula spaziale con astronauti, piattaforma di lancio, modulo di luci e suoni (richiede 2 batterie AA 1,5V). Può combinarsi con gli articoli la Stazione spaziale su Marte e il Satellite distruggi meteoriti. Da 6 anni.

Barbie Magia delle Feste 2018 è una bambola Barbie creata per celebrare il 30esimo compleanno della bambola di Natale della Mattel: 30 perle bianche sono disposte sul suo archetto, la sua collana e il bracciale. È disponibile nella versione bionda e nella versione mora. Da 4 anni.

Transformers Rid Power Surge Optimus Prime è dotato di 4 modalità da combattimento. In dotazione Aerobolt, un Minicon Weaponizer che permette al leader degli Autobot di attivare la modalità Power Surge, con ali mobili ed effetti sonori e luminosi. Alto oltre 30 cm, si trasforma in un poderoso autoarticolato in sole 7 mosse, e offre contenuti speciali nella app. Da 7 anni.