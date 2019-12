Regali di Natale last minute: 15 migliori offerte su Amazon

Se ancora non avete finito gli acquisti dei regali di Natale Amazon vi propone tantissime offerte, e noi di DireDonne abbiamo selezionato le 15 migliori per un regalo last minute.

Amazon ha preannunciato che i propri clienti possono eseguire ordini fino al 24 dicembre, Vigilia di Natale, per ricevere i regali in giornata, grazie a Prime Now, che effettuerà consegne fino alle ore 22 di questo giorno. Intanto, però, perché non seguire le nostre idee per un regalo last minute per non farvi cogliere impreparati?

Grandi marche degli elettrodomestici, elettronica, cucina e arredamento scontano i loro prodotti per occasioni imperdibili sotto l’albero. Macchine per il caffè, scope elettriche e fotocamere vi aspettano a prezzi imbattibili.

15 idee regalo last minute in sconto

Fotocamera digitale Nikon Coolpix A300

Iniziamo con una fotocamera digitale compatta di casa Nikon, con un design molto trendy in rosa metallizzato. Zoom ottico NIKKOR 8x, sensore di immagine CCD da 20.1 megapixel, la riduzione delle vibrazioni assicura la stabilità dello scatto.

Pro: 4 anni di garanzia

Prezzo consigliato: 170,99 euro Prezzo in offerta: 134,90 euro (solo 17 dicembre)

Nescafé Dolce Gusto Piccolo X

La macchinetta per il caffè espresso che non potete perdere è la Nescafé Dolce Gusto, per avere un piccolo bar a casa vostra. Non solo caffè, ma anche tè e tisane. Il modello più piccolo e compatto della linea, con vassoio porta tazza che si alza o abbassa a seconda di cosa stiate preparando.

Pro: disponibile in tre colorazioni

Prezzo consigliato: 79,99 euro Prezzo in offerta: 54,99 euro (solo 17 dicembre)

Macchina per il pane Pain & Délices Moulinex

Semplicissima da usare, la macchina per il pane Moulinex ti segue passo passo durante la preparazione, dall’impasto alla cottura. Venti programmi automatici, tre tipi di cottura, tre formati diversi di pane, da 500 g a 1 kg. Pannello di controllo con display LCD.

Pro: ricettario incluso

Prezzo consigliato: 166,99 euro Prezzo in offerta: 84,90 (solo 17 dicembre)

Robot Aspirapolvere Samsung POWERbot Precision

Potente, preciso negli angoli, grazie alla sua spazzola morbida cattura capelli e peli di animali. Grazie al suo update vocale il robot aspirapolvere Samsung ti dice se ci sono problemi. Oltre 90 minuti di autonomia.

Pro: la sua memoria gli permette di migliorare la precisione giorno dopo giorno

Prezzo consigliato: 899,00 euro Prezzo in offerta: 599,00 euro (solo 17 dicembre)

Batteria di pentole Lagostina Briosa

Non solo piccoli elettrodomestici, in cucina le offerte continuano con questa batteria di pentole Lagostina composta da 13 pezzi in acciaio inossidabile e argento. I manici in silicone sono resistenti in forno fino a una temperatura di 210°.

Pro: il fondo è compatibile con ogni piano cottura

Prezzo consigliato: 142,92 euro Prezzo in offerta: 119,99 euro (solo 18 dicembre)

Rowenta RH8929 Air Force Extreme Silence

Arriviamo in casa Rowenta per questa imperdibile scopa elettrica ultra silenziosa. Senza fili, utilizza la tecnologia ciclonica avanzata, consumando meno energia.

Pro: elettrospazzola ad alta velocità

Prezzo consigliato: 139,00 euro Prezzo in offerta: 118,99 euro (solo 18 dicembre)

Estrattore Kenwood PureJuice

L’offerta Kenwood per il giorno 18 è invece sull’estrattore, ideato per succhi e centrifughe più dense. Ha una potenza di 150 W, un sistema antigoccia per una pulizia ideale e la separazione automatica del succo dai residui.

Pro: accessorio sorbetto incluso

Prezzo consigliato: 169,99 euro Prezzo in offerta: 149,99 euro (solo 18 dicembre)

Impastatrice Planetaria Kenwood Chef XL

Uno dei regali più gettonati a Natale 2019 è l’impastatrice planetaria. Il modello Kenwood in offerta ha una capacità di ben 6,7 litri, ha funzioni professionali e tre attrezzature di miscelazione in acciaio.

Pro: frullatore e tritacarne in dotazione

Prezzo consigliato: 500,00 euro Prezzo in offerta: 319,99 (solo 19 dicembre)

Yankee Candle giara grande Christmas Eve

Una giara grande Yankee Candle ad un prezzo davvero imbattibile. La profumazione Christmas Eve include note di arancia, cannella, frutti di bosco e violetta, perfetta candela natalizia.

Pro: da 110 a 150 ore di utilizzo

Prezzo consigliato: 27,23 euro Prezzo in offerta: 16,99 euro (solo 20 dicembre)

Forno a microonde combinato Samsung

Il forno a microonde Samsung ha quindici programmi di cottura, tra i quali la funzione fermentazione per impasti fatti in casa o yogurt. Puoi cucinare anche in grandi teglie estraendo il piatto girevole.

Pro: funzione yogurt e blocco bambini

Prezzo consigliato: 179,90 euro Prezzo in offerta: 119,99 euro (solo 20 dicembre)

Spazzolino elettrico Oral-B Smart 5 5000N

La testina rotonda dello spazzolino elettrico Oral-B Smart rimuove fino al 100% di placca in più rispetto ai comuni spazzolini. Il sensore al suo interno ti avvisa quando stai spazzolando in maniera eccessiva.

Pro: include tre testine e custodia da viaggio

Prezzo consigliato: 92,00 euro Prezzo in offerta: 79,99 euro (solo 20 dicembre)

Orologio al quarzo Lacoste Women

Per un regalo davvero elegante questo orologio al quarzo Lacoste, con il simbolo del coccodrillo in cristalli di Swarovski, è la scelta giusta. Cinturino in pelle, cassa in acciaio inossidabile rosa, finiture impeccabili.

Pro: garanzia di due anni

Prezzo consigliato: 135,35 euro Prezzo in offerta: 99,00 euro (solo 20 dicembre)

Tavolo da pranzo TakeStop

Tavolo da pranzo in vetro temperato, ottimo elemento di design per la vostra casa. Il tavolo è estendibile, e per il suo design si adatta anche a balconi o giardini. Gambe in acciaio, sedie non incluse.

Pro: il vetro temperato è cinque volte più resistente di quello tradizionale

Prezzo consigliato: 219,99 euro Prezzo in offerta: 109,49 euro (solo 21 dicembre)

Philips Airfryer XL

La friggitrice ad aria è la novità del momento in cucina, poco olio e cottura salutare, croccante e doratura perfetta. La modalità RapidAir del modello Philips la rende un multicooker, può friggere, dorare, cuocere, arrostire e grigliare.

Pro: ricettario incluso

Prezzo consigliato: 299,99 euro Prezzo in offerta: 174,99 euro (solo 22 dicembre)

Lavatrice Samsung QuickDrive

Lavatrice Samsung da 7 kg, che funziona grazie al doppio movimento QuickDrive del cestello, che velocizza tutti i passaggi del lavaggio. Con l’ecolavaggio invece otterrete un pulito ottimo anche a basse temperature.

Pro: ridotti consumi energetici

Prezzo consigliato: 763,64 euro Prezzo in offerta: 499,00 euro (solo 22 dicembre)

