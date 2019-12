Regali per le sorelle Natale 2019: 25 idee

La ricerca dei regali di Natale 2019 è in ritardo? Lo shopping online che prevede consegne veloci potrebbe essere la soluzione ai molti problemi di tempo. La redazione ha pensato di proporvi 25 idee per i regali per le sorelle. Come sorprenderla con il regalo perfetto? Le idee sono davvero tante, scegliete quindi in base alle passioni, agli interessi personali, ai desideri e soprattutto allo stile e alle preferenze di vostra sorella.

Abbiamo stilato una lista dei migliori regali di Natale 2019 scegliendo tra le proposte per la casa di design firmate Alessi, Guzzini e Thun senza dimenticare i preziosi di casa Swarovski o Pandora.

Candele, diffusori per l’ambiente, ma anche piccoli elettrodomestici come aspiratuto e spremiagrumi delle grandi marche, quali Imetec, Black & Decker o Braun.

Un profumo è un regalo davvero molto personale, ma conoscendo le sue preferenze la scelta della fragranza sarà davvero semplice.

Diffusore di aromi Benice

Per una casa profumata e il massimo del relax questo diffusore di aromi e umidificatore è la scelta giusta. La lampada diffonde luce calda d’atmosfera in 7 colori e 3 tonalità differenti.

Pro: sicuro e silenzioso

Prezzo consigliato: 15,00 euro

Yankee Candle Frosty Gingerbread

Questa giara dagli aromi natalizi ha una fragranza da cannella, vaniglia, chiodi di garofano e zenzero. Le Yankee Candle sono perfette come regalo anche grazie alla loro confezione.

Pro: il regalo più gettonato

Prezzo consigliato: 27,95 euro

Aspiratore Ricaricabile Black & Decker

Questo aspiratore e aspirabriciole è l’ideale per l’auto, per i cuscini, per gli angoli, e le piccole pulizie di casa. Ha un sistema di profumazione e un doppio sistema di filtraggio.

Pro: supporto a muro per la ricarica

Prezzo consigliato: 79,90 euro

Spremiagrumi elettrico Imetec

Spremiagrumi elettrico con cono universale per ogni tipo di agrumi, a leva, con alette premi polpa. Facile da pulire e lavabile in lavastoviglie, ha il filtro che impedisce alla polpa e agli sfilacci di arrivare nel bicchiere.

Pro: sistema antigoccia

Prezzo consigliato: 49,99 euro

Set posate Thun Dolce Natale

Un set completo da 24 posate per sei persone ideale per la tavola di Natale. Comprende cucchiaio, coltello, forchetta e cucchiaino. Realizzati in acciaio, porcellana e vetro.

Pro: idonei al lavaggio in lavastoviglie

Prezzo consigliato: 89,00 euro

Set colazione Thun Chiaro di Luna

Set in porcellana composto da due tazzine da caffè con piattino e una zuccheriera. La linea Thun Chiaro di Luna è la più festiva, con simboli che richiamano il Natale e l’inverno in generale.

Pro: utilizzabili in microonde

Prezzo consigliato: 34,90 euro

Orologio Guzzini Times Square Home

Un’idea d’arredo moderna può essere questo orologio da parete Guzzini, per la cucina o il salotto. Colori accesi, design minimal, e fusione di moderno e vintage.

Pro: silenzioso

Prezzo consigliato: 34,89 euro

Presepe in acciaio Alessi

Per un Natale all’insegna del design, ecco il presepe minimal stilizzato in acciaio inossidabile di casa Alessi. Il centro della Natività ha una finitura lucida dorata.

Pro: un pezzo di design unico per arredare casa in occasione delle feste

Prezzo consigliato: 80,00 euro

Calvin Klein Eternity Moment

L’Eau de Parfum che vi proponiamo è firmato Calvin Klein e contiene note fruttate di melone, lampone e floreali di passiflora, gelsomino e ninfea. Formato da 100 ml.

Pro: maxi formato a un prezzo davvero conveniente

Prezzo consigliato: 30,37 euro

Just Cavalli for Her

Uno degli Eau de Toilette più noti nella sua versione femminile. Ha una composizione cremosa e floreale con note di testa di Neroli, Tahitian Tiare con una base legnosa di palissandro. Formato da 75 ml.

Pro: le note floreali e legnose insieme soddisfano un pubblico più ampio

Prezzo consigliato: 46,28 euro

Bracciale Pandora

Per chi ama i gioielli moderni, in particolare i charm, il bracciale Pandora è un regalo infallibile. In argento sterling, questo modello può essere adornato con 15/20 ciondoli, a seconda della loro dimensione.

Pro: l’unico e originale

Prezzo consigliato: 59,00 euro

Ciondolo Pandora – Albero di Natale

In abbinamento al bracciale Pandora appena citato, o per chi lo ha già, ecco il charm natalizio, perfetto sotto in questa occasione. Infatti è un albero di Natale, con inserzioni in oro e pietre colorate.

Pro: compatibile con bracciali di altri brand

Prezzo consigliato: 15,41 euro

Swarovski Collana Lilia

Restando nel campo gioielli passiamo a Swarovski per mostrarvi questa collana in cristallo bianco con placcatura in tonalità oro rosa. I ciondoli sono tre farfalle in pavé, eleganti e molto particolari, come ogni creazione del brand.

Contro: evitare il contatto con l’acqua

Prezzo consigliato: 79,00 euro

Swarovski Cerchi Symbolic Moon

Restiamo in casa Swarovski per parlare di orecchini. Placcati oro rosa, i questi cerchi in classico pavé di Clear Crystal possono essere indossati con i due pendenti della luna in cristallo nero o singolarmente.

Pro: indossabili in due modi diversi

Prezzo consigliato: 69,00 euro

Borsa a tracolla Desigual

Le tradizionali fantasie estrose del brand colpiscono in questa borsa a tracolla, con più cerniere interne e esterne. La lunghezza della tracolla è regolabile.

Pro: cuciture resistenti

Prezzo consigliato: 49,95 euro

Borsa Guess Uptown Chic Barcelona Tote

Questa borsa a tracolla nera Guess è un regalo ideale per le più giovani. Comoda, ampia, con chiusura magnetica a clip e il logo del brand in risalto. Fodera in poliestere.

Pro: adatta a occasioni casual o eleganti

Prezzo consigliato: 109,65 euro

Braun Silk-épil 9 Beauty Set Deluxe

Un perfetto beauty device sotto l’albero è il silk-épil Braun multifunzione: epilatore elettrico, rasoio, spazzola esfoliante corpo, kit per la pulizia viso/corpo.

Pro: set completo di bellezza e cura del corpo

Prezzo consigliato: 124,49 euro

Imetec Bellissima Face Cleansing

Questa spazzola per la pulizia del viso di casa Imetec sgrassa e massaggia la pelle del volto. Ha tre testine per un trattamento personalizzato, agisce grazie alla tecnologia della vibrazione sonica. Comodo anche in viaggio.

Pro: le micro oscillazioni agiscono in profondità

Prezzo consigliato: 79,90 euro

Rossetto L’Oréal Paris – edizione limitata Mary Poppins

L’impeccabilità e la lunga durata dei rossetti L’Oréal Paris si fondono con l’eleganza di questa edizione limitata Disney ispirata a Mary Poppins. Tonalità rosso 346.

Pro: confortevole sulle labbra grazie alla texture cremosa

Prezzo consigliato: 12,99 euro

Orologio analogico Michael Kors

In acciaio, con finitura lucida in tonalità gold, questo orologio analogico firmato Michael Kors è un prezzo pregiato di grande eleganza e un regalo davvero importante e senza tempo.

Pro: impermeabile

Prezzo consigliato: 199,00 euro

Bombe da bagno Aprilis

Regalo gettonatissimo: le bombe da bagno colorate e rilassanti arrivano in una vivace confezione da otto. Aromatizzate con puri oli essenziali di rosa, di limone, di gelsomino, di lavanda, di pompelmo, di menta, di franchincenso e di arancia dolce.

Pro: idratano la pelle

Prezzo consigliato: 16,99 euro

Bottega Verde Make Up

Il cofanetto regalo di Bottega Verde per il make-up contiene: una base trucco illuminante, una morbida matita per gli occhi e un tempera matite per il trucco.

Pro: base trucco ideale per le feste

Prezzo consigliato: 16,99 euro

Cofanetto regalo Garnier Bio

Questa confezione regalo di Garnier dalla linea Bio contiene un set anti-età illuminante alla lavanda rigenerante. Inclusi una crema anti-età preventiva e un contorno occhi che reidrata la pelle per un aspetto più levigato.

Pro: per tutti i tipi di pelle

Prezzo consigliato: 17,49 euro

Corsetto sportivo Calvin Klein

Questo reggiseno sportivo firmato Calvin Klein è disponibile in varie taglie e colori, ed è realizzato in cotone. Idoneo sia per la palestra, lo sport in generale o come intimo.

Pro: nessuna chiusura, si infila dalla testa

Prezzo consigliato: 30,00 euro

Bottiglia in acciaio Hutigertech

Belle ed ecologiche: le bottiglie in acciaio dalle fantasie differenti (dai fiori, ai colori ai disegni stilizzati) sono un regalo perfetto per chi sta attento all’ambiente. Comode al lavoro, in palestra o in viaggio, stanno in borsa e sono disponibili da 300, 500 e 750 ml.

Pro: mantengono il freddo per 24 ore e il caldo 12 ore

Prezzo consigliato: 15,99 euro

