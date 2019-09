La Regina Elisabetta II, durante le sue udienze settimanali, pare abbia messo un veto: non vuole che le si chieda di Meghan Markle e del Principe Harry. Sembrerebbe infatti che a corte tutti parlino solo di loro, e che gli ospiti della Sovrana siano stati caldamente invitati a scegliere altri argomenti di conversazione.

Secondo il Daily Mail Elisabetta II sarebbe infastidita dai troppi titoli di giornale sui Duchi di Sussex, tanto da non voler più parlare di loro con i propri ospiti. La Regina sarebbe rimasta anche amareggiata dalla scelta di Meghan Markle di volare a New York per il match di tennis dell’amica Serena Williams, invece di passare il weekend con lei a Balmoral, in Scozia.

Voci, ovviamente, rafforzate però dal giornalista Quentin Letts, che ha lanciato la bomba su Twitter. “Alcuni amici hanno incontrato la Regina per una passeggiata a cavallo, ed è stata data loro una regola. Parlate di tutto tranne che dei Sussex“.

Un ammonimento che ha lasciato perplessi i media inglesi, anche se non ci sarebbe da stupirsi. La Regina Elisabetta II è nota per non voler mai affrontare discorsi privati e familiare in presenza di estranei. Lo stesso Buckingham Palace ha chiesto di non invadere la vita privata dei Cambridge e dei Sussex, dopo i commenti degli haters sui social contro Kate Middleton e Meghan Markle.

L’uragano Meghan ha colpito ancora o sono semplici precauzioni? Chissà, intanto gli esperti della famiglia reale del Daily Mail dicono che difficilmente gli assistenti della Regina darebbero degli avvertimenti ai suoi ospiti.

Non ci resta allora che aspettare la prossima occasione pubblica per vedere i rapporti tra Elisabetta II e Meghan. La Duchessa era indicata, fino a qualche mese fa, come la favorita della Regina. Infatti la neo mamma di Archie Harrison, ha ricevuto due onori non concessi a Kate. La Markle ha soggiornato con la Regina nell’Aberdeenshire, in Scozia, prima ancora delle nozze. Infine la Duchessa è l’unica nipote donna (acquisita e non) che ha viaggiato con sua maestà sul suo treno personale.